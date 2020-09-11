https://ria.ru/20200911/zhivoderka-1577063364.html

"Просто ест собак". Жители алтайского села требуют наказать живодерку

Несколько месяцев жители села Зеленая Дубрава Алтайского края не могли заставить полицию возбудить уголовное дело против пенсионерки, которая убивала и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:00

2020-09-11T08:00

2020-09-11T10:17

щенки

госдума рф

генеральная прокуратура рф

владимир бурматов

рубцовск

алтайский край

животные

убийство

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577063978_0:579:1346:1336_1400x0_80_0_0_9ca3ce8e82f5d929b4ba3ceb1037ffeb.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская</strong>. Несколько месяцев жители села Зеленая Дубрава Алтайского края не могли заставить полицию возбудить уголовное дело против пенсионерки, которая убивала и употребляла в пищу щенков. Обратились к участковому, и тот прямым текстом сказал: "Кто-то ест коров, а кто-то — собак". Только под давлением депутатов и зоозащитников расследование все-таки началось."Не первая жертва"Восемнадцатого июля в одном из интернет-сообществ города Рубцовска местный житель Андрей Фейш выложил пятиминутное видео. Сцены там настолько жестокие, что досмотреть до конца под силу немногим. Вот Екатерина Бокова (так зовут живодерку) вытаскивает из мешка для строительного мусора собаку и — живую — начинает резать ножом. Жертва визжит. Осознав, что не справится, пенсионерка приносит молоток. Десяток ударов — вой прекращается. Разделывает щенка она тут же. Рядом еще один — бьется в предсмертных конвульсиях. Андрей объяснил РИА Новости: видео снимал не он — прислали. "Я подобрал на улице собаку — красивую хаски. Отправил фото знакомой. Она в ответ написала: "Представляешь, а у меня односельчанка таких ест. И соседи ничего с ней сделать не могут". Я не поверил. Тогда мне показали этот ролик. Я его сразу опубликовал". Поговорив с соседями, он выяснил, что те два щенка — далеко не первые жертвы Боковой. Потом и сам стал свидетелем расправы. "Проходил мимо и услышал визг. Зашел во двор — а она режет собак". Андрей решил написать заявление в полицию. "Обратился к участковому, но тот понес полный бред. Убеждал, что есть собак и домашний скот — примерно одно и то же. И что состава преступления нет: она ведь не крадет животных". Ниже — фрагмент той беседы. Полная запись имеется в распоряжении агентства. Участковый: Андрей, ну ты же не из Москвы приехал, знаешь, что режут коров, свиней, баранов. И кто-то их употребляет в пищу.— Тут другая ситуация.— Такая же. Тетка просто ест собак… Впрочем, полицейский все же сказал, что заявление Фейша подшили к другому — от соседа живодерки. По нему потом вынесли отказ. Тогда инициативная группа сельчан обратилась к депутату Надежде Дрюпиной. Она объяснила РИА Новости, что Бокова живет в доме на четыре квартиры. Рядом — семья с маленькими детьми. "Они слышат, как женщина убивает щенков. И это не первый год. Куда люди только ни писали: в полицию, в сельсовет. Им ни разу не ответили". "Я больше не буду так делать"После публикации ролика в Зеленую Дубраву приехали алтайские журналисты. Некоторые предполагали, что собак пенсионерка режет от большой нужды. "Но это полный бред. Ее сожитель работает у местного фермера. Тот утверждает, что платит людям нормально, плюс постоянно выдает мясо и молоко, — продолжает Дрюпина.— И сама Бокова за деньги пропалывает огороды. На учете как малоимущая эта семья не стоит. На днях я с репортерами заходила к ней домой. Екатерина открыла холодильник, показала — там и курица, и фарш. Сейчас она придумала новую версию: якобы ест собак, потому как слышала, что их мясо помогает при туберкулезе. Журналисты спросили, точно ли у нее такой диагноз. "Не знаю, наверное", — ответила она". Депутат уверена: садистка опасна для общества — ее нужно изолировать. То, что у женщины есть отклонения, подтверждает и другое видео — его в редакцию передала руководитель приюта "Верный пес" в Рубцовске Олеся Батухтина. Зоозащитница приезжала в Зеленую Дубраву несколько дней назад, общалась с Боковой. — Екатерина Алексеевна, скажите, как вы убивали животных? — Я не в качестве еды. Со злости. Не знаю, как сказать. Но я больше не буду так делать...После отказа в возбуждении уголовного дела Дрюпина отправила запрос в полицию Алтайского края и в Генпрокуратуру. Подключился председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Видео преступления есть. Заявление жителей села в полицию о том, что их соседка собирает бездомных животных, а потом их режет, — тоже. Личность преступницы понятна. <...> 245 статья УК, часть вторая налицо. <…>", — написал парламентарий в Инстаграме, добавив, что депутатский запрос уже направлен. Было это еще 21 июля. Девятого сентября стало известно: уголовное дело о жестоком обращении все же возбудили. Как пояснили агентству в пресс-службе полиции, — на основании "дополнительной проверки, назначенной начальником МО МВД России "Рубцовский" 5 сентября текущего года". На вопрос, почему отказывали раньше, нам не ответили.

https://ria.ru/20180725/1525245898.html

https://ria.ru/20200730/1575133158.html

https://ria.ru/20180918/1528752678.html

vadim365 Научите бабушку правильно собак забивать 38

Morris812 Просто свиней гуманно убивают, а она собак негуманно молотком. Вообще конечно непонятно, почему зарезанный баран на шашлык это нормально, а зарезанная собака на гуляш - уже нет. Просто привычка? Где та грань между "еда" и "милый питомец"? 31

15

рубцовск

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

щенки, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, рубцовск, алтайский край, животные, убийство, общество