Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/zhivoderka-1577063364.html
"Просто ест собак". Жители алтайского села требуют наказать живодерку
Несколько месяцев жители села Зеленая Дубрава Алтайского края не могли заставить полицию возбудить уголовное дело против пенсионерки, которая убивала и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T10:17
щенки
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир бурматов
рубцовск
алтайский край
животные
убийство
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577063978_0:579:1346:1336_1400x0_80_0_0_9ca3ce8e82f5d929b4ba3ceb1037ffeb.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская</strong>. Несколько месяцев жители села Зеленая Дубрава Алтайского края не могли заставить полицию возбудить уголовное дело против пенсионерки, которая убивала и употребляла в пищу щенков. Обратились к участковому, и тот прямым текстом сказал: "Кто-то ест коров, а кто-то — собак". Только под давлением депутатов и зоозащитников расследование все-таки началось."Не первая жертва"Восемнадцатого июля в одном из интернет-сообществ города Рубцовска местный житель Андрей Фейш выложил пятиминутное видео. Сцены там настолько жестокие, что досмотреть до конца под силу немногим. Вот Екатерина Бокова (так зовут живодерку) вытаскивает из мешка для строительного мусора собаку и — живую — начинает резать ножом. Жертва визжит. Осознав, что не справится, пенсионерка приносит молоток. Десяток ударов — вой прекращается. Разделывает щенка она тут же. Рядом еще один — бьется в предсмертных конвульсиях. Андрей объяснил РИА Новости: видео снимал не он — прислали. "Я подобрал на улице собаку — красивую хаски. Отправил фото знакомой. Она в ответ написала: "Представляешь, а у меня односельчанка таких ест. И соседи ничего с ней сделать не могут". Я не поверил. Тогда мне показали этот ролик. Я его сразу опубликовал". Поговорив с соседями, он выяснил, что те два щенка — далеко не первые жертвы Боковой. Потом и сам стал свидетелем расправы. "Проходил мимо и услышал визг. Зашел во двор — а она режет собак". Андрей решил написать заявление в полицию. "Обратился к участковому, но тот понес полный бред. Убеждал, что есть собак и домашний скот — примерно одно и то же. И что состава преступления нет: она ведь не крадет животных". Ниже — фрагмент той беседы. Полная запись имеется в распоряжении агентства. Участковый: Андрей, ну ты же не из Москвы приехал, знаешь, что режут коров, свиней, баранов. И кто-то их употребляет в пищу.— Тут другая ситуация.— Такая же. Тетка просто ест собак… Впрочем, полицейский все же сказал, что заявление Фейша подшили к другому — от соседа живодерки. По нему потом вынесли отказ. Тогда инициативная группа сельчан обратилась к депутату Надежде Дрюпиной. Она объяснила РИА Новости, что Бокова живет в доме на четыре квартиры. Рядом — семья с маленькими детьми. "Они слышат, как женщина убивает щенков. И это не первый год. Куда люди только ни писали: в полицию, в сельсовет. Им ни разу не ответили". "Я больше не буду так делать"После публикации ролика в Зеленую Дубраву приехали алтайские журналисты. Некоторые предполагали, что собак пенсионерка режет от большой нужды. "Но это полный бред. Ее сожитель работает у местного фермера. Тот утверждает, что платит людям нормально, плюс постоянно выдает мясо и молоко, — продолжает Дрюпина.— И сама Бокова за деньги пропалывает огороды. На учете как малоимущая эта семья не стоит. На днях я с репортерами заходила к ней домой. Екатерина открыла холодильник, показала — там и курица, и фарш. Сейчас она придумала новую версию: якобы ест собак, потому как слышала, что их мясо помогает при туберкулезе. Журналисты спросили, точно ли у нее такой диагноз. "Не знаю, наверное", — ответила она". Депутат уверена: садистка опасна для общества — ее нужно изолировать. То, что у женщины есть отклонения, подтверждает и другое видео — его в редакцию передала руководитель приюта "Верный пес" в Рубцовске Олеся Батухтина. Зоозащитница приезжала в Зеленую Дубраву несколько дней назад, общалась с Боковой. — Екатерина Алексеевна, скажите, как вы убивали животных? — Я не в качестве еды. Со злости. Не знаю, как сказать. Но я больше не буду так делать...После отказа в возбуждении уголовного дела Дрюпина отправила запрос в полицию Алтайского края и в Генпрокуратуру. Подключился председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Видео преступления есть. Заявление жителей села в полицию о том, что их соседка собирает бездомных животных, а потом их режет, — тоже. Личность преступницы понятна. &lt;...&gt; 245 статья УК, часть вторая налицо. &lt;…&gt;", — написал парламентарий в Инстаграме, добавив, что депутатский запрос уже направлен. Было это еще 21 июля. Девятого сентября стало известно: уголовное дело о жестоком обращении все же возбудили. Как пояснили агентству в пресс-службе полиции, — на основании "дополнительной проверки, назначенной начальником МО МВД России "Рубцовский" 5 сентября текущего года". На вопрос, почему отказывали раньше, нам не ответили.
https://ria.ru/20180725/1525245898.html
https://ria.ru/20200730/1575133158.html
https://ria.ru/20180918/1528752678.html
Научите бабушку правильно собак забивать
38
Просто свиней гуманно убивают, а она собак негуманно молотком. Вообще конечно непонятно, почему зарезанный баран на шашлык это нормально, а зарезанная собака на гуляш - уже нет. Просто привычка? Где та грань между "еда" и "милый питомец"?
31
15
рубцовск
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577063978_125:690:1324:1589_1400x0_80_0_0_cd59ea86fba92437160934ce66d21c7e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
щенки, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, рубцовск, алтайский край, животные, убийство, общество

"Просто ест собак". Жители алтайского села требуют наказать живодерку

08:00 11.09.2020 (обновлено: 10:17 11.09.2020)
1858
© Предоставлено Надеждой ДрюпинойЖительница Алтайского края, убивавшая собак. Стоп-кадр из видео
Жительница Алтайского края, убивавшая собак. Стоп-кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Предоставлено Надеждой Дрюпиной
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Несколько месяцев жители села Зеленая Дубрава Алтайского края не могли заставить полицию возбудить уголовное дело против пенсионерки, которая убивала и употребляла в пищу щенков. Обратились к участковому, и тот прямым текстом сказал: "Кто-то ест коров, а кто-то — собак". Только под давлением депутатов и зоозащитников расследование все-таки началось.

"Не первая жертва"

Восемнадцатого июля в одном из интернет-сообществ города Рубцовска местный житель Андрей Фейш выложил пятиминутное видео. Сцены там настолько жестокие, что досмотреть до конца под силу немногим. Вот Екатерина Бокова (так зовут живодерку) вытаскивает из мешка для строительного мусора собаку и — живую — начинает резать ножом. Жертва визжит. Осознав, что не справится, пенсионерка приносит молоток. Десяток ударов — вой прекращается. Разделывает щенка она тут же. Рядом еще один — бьется в предсмертных конвульсиях.
Андрей объяснил РИА Новости: видео снимал не он — прислали. "Я подобрал на улице собаку — красивую хаски. Отправил фото знакомой. Она в ответ написала: "Представляешь, а у меня односельчанка таких ест. И соседи ничего с ней сделать не могут". Я не поверил. Тогда мне показали этот ролик. Я его сразу опубликовал".
Стоп-кадр видео с издевательствами над котенком - РИА Новости, 1920, 25.07.2018
25 июля 2018, 08:00
Дочь поселкового главы на Алтае со смехом расчленила котенка
Поговорив с соседями, он выяснил, что те два щенка — далеко не первые жертвы Боковой. Потом и сам стал свидетелем расправы. "Проходил мимо и услышал визг. Зашел во двор — а она режет собак". Андрей решил написать заявление в полицию. "Обратился к участковому, но тот понес полный бред. Убеждал, что есть собак и домашний скот — примерно одно и то же. И что состава преступления нет: она ведь не крадет животных".
Ниже — фрагмент той беседы. Полная запись имеется в распоряжении агентства.
Участковый: Андрей, ну ты же не из Москвы приехал, знаешь, что режут коров, свиней, баранов. И кто-то их употребляет в пищу.
— Тут другая ситуация.
— Такая же. Тетка просто ест собак…
Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 08:00
Кровавый бизнес. Как измываются над теми, кто не может себя защитить
Впрочем, полицейский все же сказал, что заявление Фейша подшили к другому — от соседа живодерки. По нему потом вынесли отказ. Тогда инициативная группа сельчан обратилась к депутату Надежде Дрюпиной. Она объяснила РИА Новости, что Бокова живет в доме на четыре квартиры. Рядом — семья с маленькими детьми. "Они слышат, как женщина убивает щенков. И это не первый год. Куда люди только ни писали: в полицию, в сельсовет. Им ни разу не ответили".

"Я больше не буду так делать"

После публикации ролика в Зеленую Дубраву приехали алтайские журналисты. Некоторые предполагали, что собак пенсионерка режет от большой нужды. "Но это полный бред. Ее сожитель работает у местного фермера. Тот утверждает, что платит людям нормально, плюс постоянно выдает мясо и молоко, — продолжает Дрюпина.— И сама Бокова за деньги пропалывает огороды. На учете как малоимущая эта семья не стоит. На днях я с репортерами заходила к ней домой. Екатерина открыла холодильник, показала — там и курица, и фарш. Сейчас она придумала новую версию: якобы ест собак, потому как слышала, что их мясо помогает при туберкулезе. Журналисты спросили, точно ли у нее такой диагноз. "Не знаю, наверное", — ответила она".
Депутат уверена: садистка опасна для общества — ее нужно изолировать.

"После публикации ролика она месяц провела в психиатрической клинике. Но сейчас вышла. Кто будет дальше следить за ее поведением — непонятно".

То, что у женщины есть отклонения, подтверждает и другое видео — его в редакцию передала руководитель приюта "Верный пес" в Рубцовске Олеся Батухтина. Зоозащитница приезжала в Зеленую Дубраву несколько дней назад, общалась с Боковой.
— Екатерина Алексеевна, скажите, как вы убивали животных?
— Я не в качестве еды. Со злости. Не знаю, как сказать. Но я больше не буду так делать...
Задержание подозреваемого в рассылке контента с издевательствами над животными - РИА Новости, 1920, 18.09.2018
18 сентября 2018, 08:00
Как разыскали убившего котенка живодера и его сообщницу
После отказа в возбуждении уголовного дела Дрюпина отправила запрос в полицию Алтайского края и в Генпрокуратуру. Подключился председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Видео преступления есть. Заявление жителей села в полицию о том, что их соседка собирает бездомных животных, а потом их режет, — тоже. Личность преступницы понятна. <...> 245 статья УК, часть вторая налицо. <…>", — написал парламентарий в Инстаграме, добавив, что депутатский запрос уже направлен. Было это еще 21 июля.
Девятого сентября стало известно: уголовное дело о жестоком обращении все же возбудили. Как пояснили агентству в пресс-службе полиции, — на основании "дополнительной проверки, назначенной начальником МО МВД России "Рубцовский" 5 сентября текущего года". На вопрос, почему отказывали раньше, нам не ответили.
76444712
Обсудить 15
щенкиГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир БурматовРубцовскАлтайский крайЖивотныеУбийствоОбщество
Популярные комментарии
Научите бабушку правильно собак забивать
11 сентября, 08:33
vvadim365
1600005
Просто свиней гуманно убивают, а она собак негуманно молотком. Вообще конечно непонятно, почему зарезанный баран на шашлык это нормально, а зарезанная собака на гуляш - уже нет. Просто привычка? Где та грань между "еда" и "милый питомец"?
11 сентября, 08:12
MMorris812
2410006
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Лента новостейМолния