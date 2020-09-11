https://ria.ru/20200911/zhile-1577070772.html

Строительство жилья в Приамурье благодаря льготной ипотеке выросло на 20%

Действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой в Амурской области за первые четыре месяца позволило выдать кредиты на более чем 614... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:14

2020-09-11T08:14

2020-09-11T08:14

ипотека

новости - недвижимость

сбербанк россии

втб

владимир путин

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> за первые четыре месяца позволило выдать кредиты на более чем 614 миллионов рублей и увеличило объемы жилищного строительства в регионе на 20%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Программа запущена в 2020 году по поручению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, принимать заявки на льготное кредитование под 6,5% банки региона начали в мае. Ипотеку может оформить любой гражданин страны вне зависимости от возраста и семейного положения. Разницу между льготной и рыночной ставкой субсидирует государство. Ряд кредитных организаций готовы предоставить заем ниже заявленных 6,5%. Банк "Открытие" предлагает жителям Приамурья ставку 6,25%, Сбербанк - 6,1% (возможно дополнительное снижении на 0,5% при электронном заключении сделки), АТБ - 5,99%.По данным властей, с начала действия программы заявки на льготную ипотеку под 6,5% и ниже в регионе подали более 260 человек, 242 заявки одобрены, по 215 договорам выданы деньги. Чаще всего в рамках программы амурчане обращаются в Сбербанк и <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank">ВТБ Банк.</a> По правилам льготного займа жилье должно быть приобретено непосредственно у застройщика, сумма кредита - до 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - 15% от стоимости недвижимости. Воспользоваться льготной ипотекой амурчане могут до 1 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20200910/dorogi-1577015209.html

https://ria.ru/20200905/ipoteka-1576682943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, новости - недвижимость, сбербанк россии, втб, владимир путин, амурская область, общество