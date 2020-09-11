Строительство жилья в Приамурье благодаря льготной ипотеке выросло на 20%
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Строительство жилых домов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой в Амурской области за первые четыре месяца позволило выдать кредиты на более чем 614 миллионов рублей и увеличило объемы жилищного строительства в регионе на 20%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Программа запущена в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина, принимать заявки на льготное кредитование под 6,5% банки региона начали в мае. Ипотеку может оформить любой гражданин страны вне зависимости от возраста и семейного положения. Разницу между льготной и рыночной ставкой субсидирует государство. Ряд кредитных организаций готовы предоставить заем ниже заявленных 6,5%. Банк "Открытие" предлагает жителям Приамурья ставку 6,25%, Сбербанк - 6,1% (возможно дополнительное снижении на 0,5% при электронном заключении сделки), АТБ - 5,99%.
"Программа ипотеки с господдержкой обеспечила устойчивый рост числа ипотечных займов в Приамурье. В общей сложности за четыре месяца реализации программы амурчане получили свыше 614 миллионов рублей. Программа не только позволила десяткам семей приобрести новое жилье, но и дала импульс развитию строительной отрасли в регионе.<...> В общей сложности, благодаря реализации новых льготных ипотечных программ, объемы строительства жилых домов в регионе увеличились на 20% к уровню прошлого года", - отметил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
По данным властей, с начала действия программы заявки на льготную ипотеку под 6,5% и ниже в регионе подали более 260 человек, 242 заявки одобрены, по 215 договорам выданы деньги. Чаще всего в рамках программы амурчане обращаются в Сбербанк и ВТБ Банк. По правилам льготного займа жилье должно быть приобретено непосредственно у застройщика, сумма кредита - до 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - 15% от стоимости недвижимости. Воспользоваться льготной ипотекой амурчане могут до 1 ноября 2020 года.