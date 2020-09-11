Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/zhile-1577070772.html
Строительство жилья в Приамурье благодаря льготной ипотеке выросло на 20%
Действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой в Амурской области за первые четыре месяца позволило выдать кредиты на более чем 614... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:14
2020-09-11T08:14
ипотека
новости - недвижимость
сбербанк россии
втб
владимир путин
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575208372_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cea71ca4a2a3349c3ff540edd231aab0.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> за первые четыре месяца позволило выдать кредиты на более чем 614 миллионов рублей и увеличило объемы жилищного строительства в регионе на 20%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Программа запущена в 2020 году по поручению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, принимать заявки на льготное кредитование под 6,5% банки региона начали в мае. Ипотеку может оформить любой гражданин страны вне зависимости от возраста и семейного положения. Разницу между льготной и рыночной ставкой субсидирует государство. Ряд кредитных организаций готовы предоставить заем ниже заявленных 6,5%. Банк "Открытие" предлагает жителям Приамурья ставку 6,25%, Сбербанк - 6,1% (возможно дополнительное снижении на 0,5% при электронном заключении сделки), АТБ - 5,99%.По данным властей, с начала действия программы заявки на льготную ипотеку под 6,5% и ниже в регионе подали более 260 человек, 242 заявки одобрены, по 215 договорам выданы деньги. Чаще всего в рамках программы амурчане обращаются в Сбербанк и <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank">ВТБ Банк.</a> По правилам льготного займа жилье должно быть приобретено непосредственно у застройщика, сумма кредита - до 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - 15% от стоимости недвижимости. Воспользоваться льготной ипотекой амурчане могут до 1 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20200910/dorogi-1577015209.html
https://ria.ru/20200905/ipoteka-1576682943.html
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575208372_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_42e53e681e6c455b9ca8e7771805ebc6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, новости - недвижимость, сбербанк россии, втб, владимир путин, амурская область, общество

Строительство жилья в Приамурье благодаря льготной ипотеке выросло на 20%

08:14 11.09.2020
1132
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Строительство жилых домов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой в Амурской области за первые четыре месяца позволило выдать кредиты на более чем 614 миллионов рублей и увеличило объемы жилищного строительства в регионе на 20%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Программа запущена в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина, принимать заявки на льготное кредитование под 6,5% банки региона начали в мае. Ипотеку может оформить любой гражданин страны вне зависимости от возраста и семейного положения. Разницу между льготной и рыночной ставкой субсидирует государство. Ряд кредитных организаций готовы предоставить заем ниже заявленных 6,5%. Банк "Открытие" предлагает жителям Приамурья ставку 6,25%, Сбербанк - 6,1% (возможно дополнительное снижении на 0,5% при электронном заключении сделки), АТБ - 5,99%.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 05:27
Губернатор Приамурья поручил перераспределить средства дорожного фонда
"Программа ипотеки с господдержкой обеспечила устойчивый рост числа ипотечных займов в Приамурье. В общей сложности за четыре месяца реализации программы амурчане получили свыше 614 миллионов рублей. Программа не только позволила десяткам семей приобрести новое жилье, но и дала импульс развитию строительной отрасли в регионе.<...> В общей сложности, благодаря реализации новых льготных ипотечных программ, объемы строительства жилых домов в регионе увеличились на 20% к уровню прошлого года", - отметил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
По данным властей, с начала действия программы заявки на льготную ипотеку под 6,5% и ниже в регионе подали более 260 человек, 242 заявки одобрены, по 215 договорам выданы деньги. Чаще всего в рамках программы амурчане обращаются в Сбербанк и ВТБ Банк. По правилам льготного займа жилье должно быть приобретено непосредственно у застройщика, сумма кредита - до 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - 15% от стоимости недвижимости. Воспользоваться льготной ипотекой амурчане могут до 1 ноября 2020 года.
Денежные купюры и макет дома - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Хорошие новости
В Благовещенске выдали первую ипотеку под 2% на "дальневосточный гектар"
500000
Обсудить 0
ИпотекаНовости - НедвижимостьСбербанк РоссииВТБВладимир ПутинАмурская областьОбщество
Рекомендуем
Актриса Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в телесериале Игра престолов
Актриса из "Игры престолов" не ожидала, что ей кто-то может отказать
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Выход в открытый космос
Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
Российский летчик Константин Ярошенко
Адвокат: осужденного летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал о предвыборном аргументе Трампа против демократов
Девушка измеряет талию
Назван главный осенний продукт для похудения
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Ударить ядерными ракетами": японцы порассуждали о судьбе Курил
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
СМИ рассказали, как Трамп защитил саудовского принца от конгресса
Певица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале Пикник Афиши
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Банковские карты
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В ОП назвали новые правила Twitter о маркировке постов "приветом Трампу"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Владимир Жириновский
Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы с участием россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омской области завели дело из-за издевательств над ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Лента новостейМолния