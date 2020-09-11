https://ria.ru/20200911/zelenskiy-1577070064.html

Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T07:22

2020-09-11T07:22

2020-09-11T08:43

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

петр порошенко

владимир зеленский

луганская область

донецкая область

украина

в мире

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Зеленского осудили за политику хуже, чем у "отмороженного Порошенко"

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Сопредседатель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Пресс-релиз выступления политика размещен на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/vadim_rabinovich_stol_naglogo_otnoshenija_k_svoemu_narodu_ne_bylo_dazhe_pri__otmorozhennom__poroshenko.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.Тем не менее политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего главы государства.Ранее Рабинович заявлял, что власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

https://ria.ru/20200910/ukraina-1577014112.html

Тыш-тыш карамышь Архивное фото. А когда-то смеялся. Теперь не до смеха. Свет в конце туннеля, оказался светящейся надписью «Выхода нет.» :) 52

Егор Панкратов Чубатые, у вас всё население больное. Терпите, скачите, маршируйте. 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, петр порошенко, владимир зеленский, луганская область, донецкая область, украина, в мире