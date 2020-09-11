Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/zelenskiy-1577070064.html
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:22
2020-09-11T08:43
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
петр порошенко
владимир зеленский
луганская область
донецкая область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Зеленского осудили за политику хуже, чем у "отмороженного Порошенко"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ecd34056f633dcf3c5f14e0e4351a91.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Сопредседатель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Пресс-релиз выступления политика размещен на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/vadim_rabinovich_stol_naglogo_otnoshenija_k_svoemu_narodu_ne_bylo_dazhe_pri__otmorozhennom__poroshenko.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.Тем не менее политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего главы государства.Ранее Рабинович заявлял, что власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
https://ria.ru/20200910/ukraina-1577014112.html
Архивное фото. А когда-то смеялся. Теперь не до смеха. Свет в конце туннеля, оказался светящейся надписью «Выхода нет.» :)
52
Чубатые, у вас всё население больное. Терпите, скачите, маршируйте.
41
7
луганская область
донецкая область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_124:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_afd9225fa861c94e3eb186e6fc727470.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, петр порошенко, владимир зеленский, луганская область, донецкая область, украина, в мире

Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

07:22 11.09.2020 (обновлено: 08:43 11.09.2020)
9241
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.
Парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока Украины обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.

"Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис", — заявил Рабинович.

Тем не менее политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего главы государства.
Ранее Рабинович заявлял, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 02:07
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
2462114713
Обсудить 7
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЛуганская областьДонецкая областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Архивное фото. А когда-то смеялся. Теперь не до смеха. Свет в конце туннеля, оказался светящейся надписью «Выхода нет.» :)
11 сентября, 08:37
ТкТыш-тыш карамышь
18330001
Чубатые, у вас всё население больное. Терпите, скачите, маршируйте.
11 сентября, 07:34
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
16210103
Рекомендуем
Алексей Навальный
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Тележка с продуктами в супермаркете
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"
Певец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года
Бездомный пытался убить Эминема
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
Заключенные возле двери барака в тюрьме в Казани
Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Кадр из передачи Что? Где? Когда?
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Протесты около посольства США в Гонконге
"Сжигают мосты". Почему США обозлились на Китай
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
Открытие станции метро Саларьево
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Плитки шоколада
Названа допустимая доза шоколада
Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане
Папа римский назвал секс "божественным удовольствием"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Лента новостейМолния