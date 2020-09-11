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Адвокат: осужденного летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму
Летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T04:19
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россия
константин ярошенко
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сша
в мире
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Летчика <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Константина Ярошенко</a>, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на карантин, заявил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов."Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму", - сказал Тарасов.По его словам, пока не известно, куда конкретно и когда переведут Ярошенко. Однако, со слов россиянина, его поместили на карантин на прошлой неделе, пояснил адвокат.Ярошенко в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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россия
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сша
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россия, константин ярошенко, нью-йорк (город), сша, в мире

Адвокат: осужденного летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму

04:19 11.09.2020 (обновлено: 04:26 11.09.2020)
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© Фото : предоставлено адвокатом Константина ЯрошенкоРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на карантин, заявил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.
"Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму", - сказал Тарасов.
По его словам, пока не известно, куда конкретно и когда переведут Ярошенко. Однако, со слов россиянина, его поместили на карантин на прошлой неделе, пояснил адвокат.
"У него очень ограничен доступ к телефону. Он позвонил мне вчера только на пару минут. В карантине очень жесткие условия – камера одиночная, маленькая. В душ дают ходить не каждый день", - указал Тарасов.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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РоссияКонстантин ЯрошенкоНью-Йорк (город)СШАВ мире
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