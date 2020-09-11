https://ria.ru/20200911/yaroshenko-1577069109.html

Адвокат: осужденного летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму

Летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T04:19

2020-09-11T04:19

2020-09-11T04:26

россия

константин ярошенко

нью-йорк (город)

сша

в мире

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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Летчика <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Константина Ярошенко</a>, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на карантин, заявил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов."Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму", - сказал Тарасов.По его словам, пока не известно, куда конкретно и когда переведут Ярошенко. Однако, со слов россиянина, его поместили на карантин на прошлой неделе, пояснил адвокат.Ярошенко в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20200602/1572356956.html

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россия

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин ярошенко, нью-йорк (город), сша, в мире