https://ria.ru/20200911/yaroshenko-1577069109.html
Адвокат: осужденного летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму
Летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T04:19
2020-09-11T04:19
2020-09-11T04:26
россия
константин ярошенко
нью-йорк (город)
сша
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Летчика <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Константина Ярошенко</a>, отбывающего наказание в американской тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение, его поместили на карантин, заявил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов."Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму", - сказал Тарасов.По его словам, пока не известно, куда конкретно и когда переведут Ярошенко. Однако, со слов россиянина, его поместили на карантин на прошлой неделе, пояснил адвокат.Ярошенко в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20200602/1572356956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин ярошенко, нью-йорк (город), сша, в мире