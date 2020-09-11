https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069802.html

Стала известна причина взрыва около гостиницы в Чжухае

Причиной ЧП около гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун стал взрыв газа, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T06:22

2020-09-11T06:22

2020-09-11T10:32

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<strong>ПЕКИН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Причиной ЧП около гостиницы в <a href="https://ria.ru/location_Zhuhai" target="_blank">Чжухае </a>в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/" target="_blank" data-auto="true">Гуандун</a> стал взрыв газа, сообщает <a href="http://tv.cctv.com/cctvnews/" target="_blank">Центральное телевидение Китая</a>."Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошел взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения", — сообщил телеканал.Взрыв произошел около 09:00 (04:00 мск), на данный момент известно о трех пострадавших, все они уже госпитализированы.Граждан России среди пострадавших нет, сообщил РИА Новости консул российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников.Позднее он уточнил, что "по проверенным данным китайской стороны, пострадавших иностранных граждан нет".На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов, поисково-спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069058.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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