https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069802.html
Стала известна причина взрыва около гостиницы в Чжухае
Причиной ЧП около гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун стал взрыв газа, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:22
2020-09-11T06:22
2020-09-11T10:32
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гуандун
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<strong>ПЕКИН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Причиной ЧП около гостиницы в <a href="https://ria.ru/location_Zhuhai" target="_blank">Чжухае </a>в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/" target="_blank" data-auto="true">Гуандун</a> стал взрыв газа, сообщает <a href="http://tv.cctv.com/cctvnews/" target="_blank">Центральное телевидение Китая</a>."Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошел взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения", — сообщил телеканал.Взрыв произошел около 09:00 (04:00 мск), на данный момент известно о трех пострадавших, все они уже госпитализированы.Граждан России среди пострадавших нет, сообщил РИА Новости консул российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников.Позднее он уточнил, что "по проверенным данным китайской стороны, пострадавших иностранных граждан нет".На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов, поисково-спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069058.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гуандун, пекин, китай, чжухай, в мире
ПЕКИН, 11 сен — РИА Новости.
Причиной ЧП около гостиницы в Чжухае
в провинции Гуандун
стал взрыв газа, сообщает Центральное телевидение Китая
.
"Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошел взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения", — сообщил телеканал.
Взрыв произошел около 09:00 (04:00 мск), на данный момент известно о трех пострадавших, все они уже госпитализированы.
Граждан России среди пострадавших нет, сообщил РИА Новости консул российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников.
"Мы выяснили <...> По данным китайской стороны, среди пострадавших граждан России нет, генконсульство находится на связи с компетентными органами Китая", — сказал Капишников.
Позднее он уточнил, что "по проверенным данным китайской стороны, пострадавших иностранных граждан нет".
На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов, поисково-спасательная операция продолжается.