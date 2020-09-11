https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069753.html

При взрыве возле отеля в Чжухае пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва возле гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T06:15

2020-09-11T06:15

2020-09-11T10:32

гуандун

пекин

китай

чжухай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Три человека пострадали в результате взрыва возле гостиницы в <a href="https://ria.ru/location_Zhuhai" target="_blank">Чжухае </a>в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/" target="_blank" data-auto="true">Гуандун</a>, сообщает Центральное телевидение <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Взрыв произошёл около 9 утра по пекинскому времени (4.00 мск) вблизи гостиницы в районе Доумэнь. Причина взрыва пока неизвестна. На опубликованных видеокадрах с места происшествия видно, что сначала шёл дым, а после произошел сильный взрыв.Сообщается, что по состоянию на 10.00 по местному времени (5.00 мск), в результате происшествия пострадали три человека, двое получили незначительные ранения, один - ожоги. Все они уже госпитализированы.На месте происшествия работают 11 пожарных расчётов, поисково-спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069058.html

гуандун

пекин

китай

чжухай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуандун, пекин, китай, чжухай, в мире