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При взрыве возле отеля в Чжухае пострадали три человека
Три человека пострадали в результате взрыва возле гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:15
2020-09-11T10:32
гуандун
пекин
китай
чжухай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Три человека пострадали в результате взрыва возле гостиницы в <a href="https://ria.ru/location_Zhuhai" target="_blank">Чжухае </a>в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/" target="_blank" data-auto="true">Гуандун</a>, сообщает Центральное телевидение <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Взрыв произошёл около 9 утра по пекинскому времени (4.00 мск) вблизи гостиницы в районе Доумэнь. Причина взрыва пока неизвестна. На опубликованных видеокадрах с места происшествия видно, что сначала шёл дым, а после произошел сильный взрыв.Сообщается, что по состоянию на 10.00 по местному времени (5.00 мск), в результате происшествия пострадали три человека, двое получили незначительные ранения, один - ожоги. Все они уже госпитализированы.На месте происшествия работают 11 пожарных расчётов, поисково-спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069058.html
гуандун
пекин
китай
чжухай
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гуандун, пекин, китай, чжухай, в мире

При взрыве возле отеля в Чжухае пострадали три человека

06:15 11.09.2020 (обновлено: 10:32 11.09.2020)
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© AFP 2020 / China OUTНа месте взрыва возле отеля в Чжухае, Китай
На месте взрыва возле отеля в Чжухае, Китай - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AFP 2020 / China OUT
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва возле гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.
Взрыв произошёл около 9 утра по пекинскому времени (4.00 мск) вблизи гостиницы в районе Доумэнь. Причина взрыва пока неизвестна. На опубликованных видеокадрах с места происшествия видно, что сначала шёл дым, а после произошел сильный взрыв.
Сообщается, что по состоянию на 10.00 по местному времени (5.00 мск), в результате происшествия пострадали три человека, двое получили незначительные ранения, один - ожоги. Все они уже госпитализированы.
На месте происшествия работают 11 пожарных расчётов, поисково-спасательная операция продолжается.
Полиция Иордании перекрыла шоссе между столицей страны Амманом и городом Эз-Зарка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Источник в армии Иордании: при взрыве близ Эз-Зарки никто не пострадал
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