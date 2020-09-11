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СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
При взрыве в окрестностях иорданского города Эз-Зарка погибли два человека, три получили ранения, сообщает телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:55
2020-09-11T01:55
2020-09-11T04:22
иордания
взрыв
в мире
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<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> При взрыве в окрестностях иорданского города Эз-Зарка погибли два человека, три получили ранения, сообщает телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a>.Взрыв, по данным ТВ, произошел в нежилом районе. На месте взрыва вспыхнул сильный пожар.Согласно источникам телеканала, причиной взрыва стала высокая температура, установившаяся в эти дни в королевстве. Снаряд, по мнению комментаторов ТВ, мог остаться от проходящих в этой местности военных учений.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иордания, взрыв, в мире