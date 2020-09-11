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СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека

При взрыве в окрестностях иорданского города Эз-Зарка погибли два человека, три получили ранения, сообщает телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:55

2020-09-11T01:55

2020-09-11T04:22

иордания

взрыв

в мире

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<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> При взрыве в окрестностях иорданского города Эз-Зарка погибли два человека, три получили ранения, сообщает телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a>.Взрыв, по данным ТВ, произошел в нежилом районе. На месте взрыва вспыхнул сильный пожар.Согласно источникам телеканала, причиной взрыва стала высокая температура, установившаяся в эти дни в королевстве. Снаряд, по мнению комментаторов ТВ, мог остаться от проходящих в этой местности военных учений.

иордания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иордания, взрыв, в мире