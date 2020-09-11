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Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200911/vybory-1577118910.html
В США рассказали о списке сотрудников проекта по "вмешательству" в выборы
Правоохранительные органы США получили "список сотрудников" так называемого "проекта "Лахта", который они подозревают во вмешательстве в американские выборы,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:16
2020-09-11T21:16
президентские выборы в сша - 2020
россия
андрей деркач
министерство финансов сша
дональд трамп
секретная служба сша
роберт мюллер
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>получили "список сотрудников" так называемого "проекта "Лахта", который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда.Эта информация содержится в письменных показаниях специального агента <a href="https://ria.ru/organization_Sekretnaja_sluzhba_SSHA" target="_blank">Секретной службы США</a> Хизер Тернер по делу включенного накануне в американский санкционный список российского гражданина Артема Лифшица, которого обвиняют в причастности к проекту. Секретная служба США, помимо охраны руководства страны и инфраструктуры, занимается расследованием киберпреступлений."Во время данного расследования правоохранительные органы получили ордер на обыск учетной записи электронной почты, принадлежавшей известному нам члену проекта "Лахта". Во время изучения содержимого этой учетной записи правоохранительные органы обнаружили список сотрудников проекта "Лахта" с января по сентябрь 2017 года, в котором члены проекта упомянуты по отделам и позициям", - говорится в показаниях спецагента Тернер. Она уточняет, что Лифшиц был в списке участников проекта, значился там "проектным менеджером" в "отделении перевода номер 1" и получал зарплату в 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в другом списке от сентября 2017 года Лифшиц значился как "проектный менеджер номер 2".США связывают "проект "Лахта" с попытками воздействия на граждан России, США, ЕС, Украины и Африки и, в частности, с вмешательством в выборы в США. Утверждается, что эта деятельность проекта началась еще в 2014 году.США связывают проект с рядом российских юридических лиц и СМИ, включая Агентство интернет-исследований, "Медиа-Синтез", "Главсет", "Миксинфо", "Азимут", "Новинфо", "Невские новости", "Экономика сегодня", "Национальные новости", "Федеральное агентство новостей" (ФАН) и "Международное агентство новостей"."Эти организации наняли сотни лиц в поддержку операций проекта "Лахта" с ежегодным глобальным бюджетом в миллионы долларов США", - говорится в документах суда.США уже внесли ранее в список санкций и обвинили российского бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a>, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.Спецпрокурор США <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им вмешательства в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркач Андрей Леонидович</a>. Все три россиянина являются жителями <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, гражданин Украины - из Киева. Против Лифшица в США заведено уголовное дело.
https://ria.ru/20200911/rossiya-1577090184.html
https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html
https://ria.ru/20200818/1575921306.html
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россия, андрей деркач, министерство финансов сша, дональд трамп, секретная служба сша, роберт мюллер, сша, в мире

В США рассказали о списке сотрудников проекта по "вмешательству" в выборы

21:16 11.09.2020
620
© Samuel CorumИзбиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Samuel Corum
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы США получили "список сотрудников" так называемого "проекта "Лахта", который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда.
Эта информация содержится в письменных показаниях специального агента Секретной службы США Хизер Тернер по делу включенного накануне в американский санкционный список российского гражданина Артема Лифшица, которого обвиняют в причастности к проекту. Секретная служба США, помимо охраны руководства страны и инфраструктуры, занимается расследованием киберпреступлений.
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"Во время данного расследования правоохранительные органы получили ордер на обыск учетной записи электронной почты, принадлежавшей известному нам члену проекта "Лахта". Во время изучения содержимого этой учетной записи правоохранительные органы обнаружили список сотрудников проекта "Лахта" с января по сентябрь 2017 года, в котором члены проекта упомянуты по отделам и позициям", - говорится в показаниях спецагента Тернер. Она уточняет, что Лифшиц был в списке участников проекта, значился там "проектным менеджером" в "отделении перевода номер 1" и получал зарплату в 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в другом списке от сентября 2017 года Лифшиц значился как "проектный менеджер номер 2".
США связывают "проект "Лахта" с попытками воздействия на граждан России, США, ЕС, Украины и Африки и, в частности, с вмешательством в выборы в США. Утверждается, что эта деятельность проекта началась еще в 2014 году.
США связывают проект с рядом российских юридических лиц и СМИ, включая Агентство интернет-исследований, "Медиа-Синтез", "Главсет", "Миксинфо", "Азимут", "Новинфо", "Невские новости", "Экономика сегодня", "Национальные новости", "Федеральное агентство новостей" (ФАН) и "Международное агентство новостей".
"Эти организации наняли сотни лиц в поддержку операций проекта "Лахта" с ежегодным глобальным бюджетом в миллионы долларов США", - говорится в документах суда.
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США уже внесли ранее в список санкций и обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
В четверг Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им вмешательства в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины - из Киева. Против Лифшица в США заведено уголовное дело.
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Президентские выборы в США - 2020РоссияАндрей ДеркачМинистерство финансов СШАДональд ТрампСекретная служба СШАРоберт МюллерСШАВ мире
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