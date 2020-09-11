https://ria.ru/20200911/vybory-1577105725.html
В США считают, что выборы в Белоруссии не принесли легитимности властям
Президентские выборы 9 августа в Белоруссии не принесли никакой легитимности властям страны, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:02
2020-09-11T17:02
2020-09-11T17:02
протесты в белоруссии
стивен биган
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президентские выборы 9 августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не принесли никакой легитимности властям страны, заявил первый заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>.Выступая в пятницу на пресс-конференции, Биган напомнил, что заключительный Хельсинский акт гарантирует гражданам Белоруссии, что они могут "избирать своих лидеров".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577085155.html
max parus
А кто его признал? Только несвободные режимы. Он даже боится назначить инаугурацию, потому как знает во что это может вылиться.
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белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире