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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/vybory-1577105725.html
В США считают, что выборы в Белоруссии не принесли легитимности властям
Президентские выборы 9 августа в Белоруссии не принесли никакой легитимности властям страны, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:02
2020-09-11T17:02
протесты в белоруссии
стивен биган
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президентские выборы 9 августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не принесли никакой легитимности властям страны, заявил первый заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>.Выступая в пятницу на пресс-конференции, Биган напомнил, что заключительный Хельсинский акт гарантирует гражданам Белоруссии, что они могут "избирать своих лидеров".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577085155.html
А кто его признал? Только несвободные режимы. Он даже боится назначить инаугурацию, потому как знает во что это может вылиться.
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белоруссия
сша
РИА Новости
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стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

В США считают, что выборы в Белоруссии не принесли легитимности властям

17:02 11.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президентские выборы 9 августа в Белоруссии не принесли никакой легитимности властям страны, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
Выступая в пятницу на пресс-конференции, Биган напомнил, что заключительный Хельсинский акт гарантирует гражданам Белоруссии, что они могут "избирать своих лидеров".
"Им (гражданам - ред.) было отказано в такой возможности 9 августа. У руководителя Белоруссии нет никакой легитимности по итогам выборов 9 августа", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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7900633
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСтивен БиганАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто его признал? Только несвободные режимы. Он даже боится назначить инаугурацию, потому как знает во что это может вылиться.
11 сентября, 17:06
max parusmax parus
3000011
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