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Булгакова: голосование в этом году – репетиция перед выборами в Госдуму
Многие субъекты политической жизни воспринимают единый день голосования текущего года как генеральную репетицию перед основными выборами в Государственную Думу... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:09
2020-09-11T16:09
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Многие субъекты политической жизни воспринимают единый день голосования текущего года как генеральную репетицию перед основными выборами в Государственную Думу РФ, которые состоятся в следующем году. Такое мнение высказала Алена Булгакова, исполнительный директор Ассоциации НОМ, председатель общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы"".По ее словам, текущую избирательную кампанию отличает высокая конкурентность."Мы четко видим определенные тренды в политическом ландшафте России, и, безусловно, это влияет на общий фон конкуренции. Она в этом году наиболее показательная", – сказала она. Большую роль в этом играют малые партии. Эксперт подчеркнула, что малые партии показывают свою силу и настрой. "Многие из них успешно прошли процедуру регистрации. И уже сегодня они заявляют о том, что претендуют на депутатские мандаты в Госдуму в следующем году. Это очень серьезные амбициозные заявления, которые по своей природе имеют под собой основу", – сказала она.При этом Булгакова отметила, что делать какие-то прогнозы преждевременно – все будет зависеть от "старичков", как они воспримут уроки этого единого дня голосования. "Те уроки, которые они извлекут из текущей кампании, и [то] как выстроят свою работу по федеральному избирательному циклу – целиком и полностью их ответственность за свое будущее, насколько партия плотно войдет в цикл единого дня голосования выборов депутатов Государственной Думы", – заключила она.
РИА Новости
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60
политика

Булгакова: голосование в этом году – репетиция перед выборами в Госдуму

16:09 11.09.2020
205
© РИА Новости / Алексей КуденкоИнформационный центр Центральной избирательной комиссии России
Информационный центр Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Многие субъекты политической жизни воспринимают единый день голосования текущего года как генеральную репетицию перед основными выборами в Государственную Думу РФ, которые состоятся в следующем году. Такое мнение высказала Алена Булгакова, исполнительный директор Ассоциации НОМ, председатель общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы"".
По ее словам, текущую избирательную кампанию отличает высокая конкурентность.
"Мы четко видим определенные тренды в политическом ландшафте России, и, безусловно, это влияет на общий фон конкуренции. Она в этом году наиболее показательная", – сказала она.
Большую роль в этом играют малые партии.

"Уже сегодня они составляют реальную конкуренцию "старичкам" в партийной системе. Это тоже определенная особенность текущего избирательного цикла", – отметила Алена Булгакова.

Эксперт подчеркнула, что малые партии показывают свою силу и настрой. "Многие из них успешно прошли процедуру регистрации. И уже сегодня они заявляют о том, что претендуют на депутатские мандаты в Госдуму в следующем году. Это очень серьезные амбициозные заявления, которые по своей природе имеют под собой основу", – сказала она.
При этом Булгакова отметила, что делать какие-то прогнозы преждевременно – все будет зависеть от "старичков", как они воспримут уроки этого единого дня голосования.
"Те уроки, которые они извлекут из текущей кампании, и [то] как выстроят свою работу по федеральному избирательному циклу – целиком и полностью их ответственность за свое будущее, насколько партия плотно войдет в цикл единого дня голосования выборов депутатов Государственной Думы", – заключила она.
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