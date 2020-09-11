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Памфилова назвала основные причины отказа в регистрации на выборы
Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:24
2020-09-11T13:24
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Она напомнила, что в целом по стране процент отказов в регистрации в этом году составил всего 4,8%."Если анализировать основные причины отказа, то это либо непредставление документов вообще, либо частичное предоставление документов избирательным комиссиям. Либо недостаточное количество подписей избирателей, либо муниципальных глав и депутатов в поддержку кандидатов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она добавила, что первая причина преобладает на федеральных и региональных выборах, в административных центрах отказ в регистрации в большинстве случаев связан с недостаточным количеством и качеством представленных подписей."Вся эта информация станет информацией к размышлению, по итогам избирательной кампании мы можем тоже законодателям представить свои предложения", - подчеркнула председатель ЦИК.Она отметила, что из более чем восьми тысяч отказов почти половина приходится на самовыдвиженцев и 54% - на политические партии.
https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html
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элла памфилова, политика

Памфилова назвала основные причины отказа в регистрации на выборы

13:24 11.09.2020
353
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она напомнила, что в целом по стране процент отказов в регистрации в этом году составил всего 4,8%.
"Если анализировать основные причины отказа, то это либо непредставление документов вообще, либо частичное предоставление документов избирательным комиссиям. Либо недостаточное количество подписей избирателей, либо муниципальных глав и депутатов в поддержку кандидатов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она добавила, что первая причина преобладает на федеральных и региональных выборах, в административных центрах отказ в регистрации в большинстве случаев связан с недостаточным количеством и качеством представленных подписей.
"Вся эта информация станет информацией к размышлению, по итогам избирательной кампании мы можем тоже законодателям представить свои предложения", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она отметила, что из более чем восьми тысяч отказов почти половина приходится на самовыдвиженцев и 54% - на политические партии.
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