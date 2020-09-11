https://ria.ru/20200911/vybory-1577089124.html

Памфилова назвала основные причины отказа в регистрации на выборы

Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:24

2020-09-11T13:24

2020-09-11T13:24

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Она напомнила, что в целом по стране процент отказов в регистрации в этом году составил всего 4,8%."Если анализировать основные причины отказа, то это либо непредставление документов вообще, либо частичное предоставление документов избирательным комиссиям. Либо недостаточное количество подписей избирателей, либо муниципальных глав и депутатов в поддержку кандидатов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она добавила, что первая причина преобладает на федеральных и региональных выборах, в административных центрах отказ в регистрации в большинстве случаев связан с недостаточным количеством и качеством представленных подписей."Вся эта информация станет информацией к размышлению, по итогам избирательной кампании мы можем тоже законодателям представить свои предложения", - подчеркнула председатель ЦИК.Она отметила, что из более чем восьми тысяч отказов почти половина приходится на самовыдвиженцев и 54% - на политические партии.

https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика