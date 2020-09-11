https://ria.ru/20200911/vybory-1577089124.html
Памфилова назвала основные причины отказа в регистрации на выборы
Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:24
2020-09-11T13:24
2020-09-11T13:24
элла памфилова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_0:11:2090:1187_1400x0_80_0_0_7511e39af68c930bfb0a923b1fe9b5e1.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Она напомнила, что в целом по стране процент отказов в регистрации в этом году составил всего 4,8%."Если анализировать основные причины отказа, то это либо непредставление документов вообще, либо частичное предоставление документов избирательным комиссиям. Либо недостаточное количество подписей избирателей, либо муниципальных глав и депутатов в поддержку кандидатов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она добавила, что первая причина преобладает на федеральных и региональных выборах, в административных центрах отказ в регистрации в большинстве случаев связан с недостаточным количеством и качеством представленных подписей."Вся эта информация станет информацией к размышлению, по итогам избирательной кампании мы можем тоже законодателям представить свои предложения", - подчеркнула председатель ЦИК.Она отметила, что из более чем восьми тысяч отказов почти половина приходится на самовыдвиженцев и 54% - на политические партии.
https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_178:0:2037:1394_1400x0_80_0_0_ec086e49992ce6f4e4c225336676254a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Основными причинами для отказа в регистрации на выборах в этом году стало непредставление документов и недостаточное число подписей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
Она напомнила, что в целом по стране процент отказов в регистрации в этом году составил всего 4,8%.
"Если анализировать основные причины отказа, то это либо непредставление документов вообще, либо частичное предоставление документов избирательным комиссиям. Либо недостаточное количество подписей избирателей, либо муниципальных глав и депутатов в поддержку кандидатов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она добавила, что первая причина преобладает на федеральных и региональных выборах, в административных центрах отказ в регистрации в большинстве случаев связан с недостаточным количеством и качеством представленных подписей.
"Вся эта информация станет информацией к размышлению, по итогам избирательной кампании мы можем тоже законодателям представить свои предложения", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она отметила, что из более чем восьми тысяч отказов почти половина приходится на самовыдвиженцев и 54% - на политические партии.