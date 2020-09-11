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https://ria.ru/20200911/vybory-1577084769.html
Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 50%
Половина участников онлайн-голосования проголосовали на муниципальных выборах в Москве, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:31
2020-09-11T12:34
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Половина участников онлайн-голосования проголосовали на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.Согласно данным штаба, в полдень явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в Москве достигла 50%. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4 853 человека.Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате пройдут 11 и 12 сентября, электронно жители смогут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
https://ria.ru/20200909/vybory-1576976053.html
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москва, политика

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 50%

12:31 11.09.2020 (обновлено: 12:34 11.09.2020)
751
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОнлайн-голосование
Онлайн-голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Онлайн-голосование. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Половина участников онлайн-голосования проголосовали на муниципальных выборах в Москве, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Согласно данным штаба, в полдень явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в Москве достигла 50%. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4 853 человека.
Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате пройдут 11 и 12 сентября, электронно жители смогут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:05
ЦИК готов к провокациям на выборах
641039
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МоскваПолитика
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