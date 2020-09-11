https://ria.ru/20200911/vybory-1577084769.html

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 50%

Половина участников онлайн-голосования проголосовали на муниципальных выборах в Москве, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:31

2020-09-11T12:31

2020-09-11T12:34

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Половина участников онлайн-голосования проголосовали на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.Согласно данным штаба, в полдень явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в Москве достигла 50%. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4 853 человека.Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате пройдут 11 и 12 сентября, электронно жители смогут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.

https://ria.ru/20200909/vybory-1576976053.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика