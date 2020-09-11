ОП не исключила провокации в западных соцсетях в единый день голосования
© РИА Новости / Виталий ТимкивПредвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
Предвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ ждет в единый день голосования большое количество провокаций в западных социальных сетях, сообщил первый зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
"Мы ждем в день голосования большое количество провокаций на площадках западных социальных сетей. Подготовительная работа в этом уже ведется", - рассказал Малькевич на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.
В качестве примера общественник рассказал о заявлении Microsoft, который якобы "точно знает", что российские хакеры вмешиваются в президентские выборы в США, а также о новых правилах Twitter, согласно которым платформа будет удалять вызывающие сомнения сообщения о результатах выборов до официального опубликования результатов голосования.
"Десятки фейковых роликов уже заряжены на площадке YouTube целью максимальной делегитимизации нашего голосования", - отметил Малькевич.