https://ria.ru/20200911/vybory-1577084395.html

ОП не исключила провокации в западных соцсетях в единый день голосования

Общественная палата РФ ждет в единый день голосования большое количество провокаций в западных социальных сетях, сообщил первый зампредседателя Координационного РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:24

2020-09-11T12:24

2020-09-11T12:24

россия

александр малькевич

общественная палата рф

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> ждет в единый день голосования большое количество провокаций в западных социальных сетях, сообщил первый зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.В качестве примера общественник рассказал о заявлении <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, который якобы "точно знает", что российские хакеры вмешиваются в президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а также о новых правилах Twitter, согласно которым платформа будет удалять вызывающие сомнения сообщения о результатах выборов до официального опубликования результатов голосования."Десятки фейковых роликов уже заряжены на площадке <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> целью максимальной делегитимизации нашего голосования", - отметил Малькевич.

https://ria.ru/20200907/vybory-1576881287.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, общественная палата рф, политика