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ОП не исключила провокации в западных соцсетях в единый день голосования
Общественная палата РФ ждет в единый день голосования большое количество провокаций в западных социальных сетях, сообщил первый зампредседателя Координационного РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:24
2020-09-11T12:24
россия
александр малькевич
общественная палата рф
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> ждет в единый день голосования большое количество провокаций в западных социальных сетях, сообщил первый зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.В качестве примера общественник рассказал о заявлении <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, который якобы "точно знает", что российские хакеры вмешиваются в президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а также о новых правилах Twitter, согласно которым платформа будет удалять вызывающие сомнения сообщения о результатах выборов до официального опубликования результатов голосования."Десятки фейковых роликов уже заряжены на площадке <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> целью максимальной делегитимизации нашего голосования", - отметил Малькевич.
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россия, александр малькевич, общественная палата рф, политика

ОП не исключила провокации в западных соцсетях в единый день голосования

12:24 11.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПредвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
Предвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Предвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ ждет в единый день голосования большое количество провокаций в западных социальных сетях, сообщил первый зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
"Мы ждем в день голосования большое количество провокаций на площадках западных социальных сетей. Подготовительная работа в этом уже ведется", - рассказал Малькевич на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.
В качестве примера общественник рассказал о заявлении Microsoft, который якобы "точно знает", что российские хакеры вмешиваются в президентские выборы в США, а также о новых правилах Twitter, согласно которым платформа будет удалять вызывающие сомнения сообщения о результатах выборов до официального опубликования результатов голосования.
"Десятки фейковых роликов уже заряжены на площадке YouTube целью максимальной делегитимизации нашего голосования", - отметил Малькевич.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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