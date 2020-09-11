https://ria.ru/20200911/vybory-1577077490.html
На Кубани рассказали об организации выборов в условиях пандемии
Спикер законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко в пятницу досрочно проголосовал на выборах губернатора региона, прокомментировав... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:58
2020-09-11T10:58
2020-09-11T10:58
краснодарский край
краснодар
краснодарский край
политика
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<strong>КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости.</strong> Спикер законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> (ЗСК) Юрий Бурлачко в пятницу досрочно проголосовал на выборах губернатора региона, прокомментировав организацию избирательного процесса в условиях пандемии.Спикер ЗСК принял участие в голосовании на избирательном участке в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, расположенном в Прикубанском внутригородском округе. Он напомнил, что жителям Кубани в течение ближайших трех дней предстоит избрать губернатора, а ряду муниципалитетов – депутатов представительных органов, глав городских и сельских поселений. По его словам, при процедуре голосования особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех участников избирательного процесса.По словам Бурлачко, безопасность прежде всего. "Для этого созданы надлежащие условия как для избирателей, так и членов избирательных комиссий и наблюдателей. В этом я сегодня убедился, голосуя на своем избирательном участке", – заключил спикер ЗСК.Председатель регионального парламента призвал всех избирателей в эти дни не оставаться в стороне от важного события и принять участие в голосовании. "Сегодня перед нами стоят большие задачи. И чтобы их выполнить, краю нужен достойный и опытный руководитель с командой профессионалов, способных реализовывать самые сложные проекты", – отметил Бурлачко.Жители Краснодарского края будут голосовать за главу региона на избирательных участках три дня – с 11 по 13 сентября. Одновременно проходят муниципальные выборы. Всего в крае стартовало 79 избирательных кампаний различных уровней. В выборах задействовано около 32 тысяч членов участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день более чем 2,7 тысячи участков распахнули двери для избирателей.
https://ria.ru/20200910/kuban-1577053376.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/doroga-1577009045.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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краснодар, краснодарский край, политика
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости.
Спикер законодательного собрания Краснодарского края
(ЗСК) Юрий Бурлачко в пятницу досрочно проголосовал на выборах губернатора региона, прокомментировав организацию избирательного процесса в условиях пандемии.
Спикер ЗСК принял участие в голосовании на избирательном участке в Краснодаре
, расположенном в Прикубанском внутригородском округе. Он напомнил, что жителям Кубани в течение ближайших трех дней предстоит избрать губернатора, а ряду муниципалитетов – депутатов представительных органов, глав городских и сельских поселений. По его словам, при процедуре голосования особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех участников избирательного процесса.
"Недавнее голосование по поправкам в Конституцию дало нам ценный опыт проведения таких мероприятий в условиях пандемии. Работниками системы избирательных комиссий сделано все возможное, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках", - сказал спикер, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЗСК.
По словам Бурлачко, безопасность прежде всего. "Для этого созданы надлежащие условия как для избирателей, так и членов избирательных комиссий и наблюдателей. В этом я сегодня убедился, голосуя на своем избирательном участке", – заключил спикер ЗСК.
Председатель регионального парламента призвал всех избирателей в эти дни не оставаться в стороне от важного события и принять участие в голосовании. "Сегодня перед нами стоят большие задачи. И чтобы их выполнить, краю нужен достойный и опытный руководитель с командой профессионалов, способных реализовывать самые сложные проекты", – отметил Бурлачко.
Жители Краснодарского края будут голосовать за главу региона на избирательных участках три дня – с 11 по 13 сентября. Одновременно проходят муниципальные выборы. Всего в крае стартовало 79 избирательных кампаний различных уровней. В выборах задействовано около 32 тысяч членов участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день более чем 2,7 тысячи участков распахнули двери для избирателей.