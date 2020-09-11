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Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:05
2020-09-11T15:59
союзное государство
сочи
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Президенты России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — добавляется в релизе.Российско-белорусские отношения носят характер <a href="https://belarus.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/political-relations/" target="_blank">союзного сотрудничества</a>: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.Белоруссия — <a href="http://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/2774834" target="_blank">стратегический союзник России</a>. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/4168903" target="_blank">высокая динамичность</a> двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2019 году состоялось 11 встреч и контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а главы правительств общались 12 раз.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/kiev-1577043681.html
Понятно. Лукашенко будет клянчить деньги.....
78
Тема встречи одна " большой брат, дайгазунефтиденег всебесплатномыжбратья, а у нас купинашикреветки")))
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сочи
белоруссия
РИА Новости
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сочи, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

15:05 11.09.2020 (обновлено: 15:59 11.09.2020)
11334
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля.
"Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — добавляется в релизе.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2019 году состоялось 11 встреч и контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а главы правительств общались 12 раз.
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31810361466
Обсудить 43
Союзное государствоСочиБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Понятно. Лукашенко будет клянчить деньги.....
11 сентября, 15:07
Арсений НовиковАрсений Новиков
44501028
Тема встречи одна " большой брат, дайгазунефтиденег всебесплатномыжбратья, а у нас купинашикреветки")))
11 сентября, 15:34
ДмитрийДмитрий
37902026
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