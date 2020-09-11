Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
01:08 11.09.2020 (обновлено: 01:09 11.09.2020)
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© Фото предоставлено Главной военной прокуратуройГлавный военный прокурор Валерий Петров
© Фото предоставлено Главной военной прокуратурой
Главный военный прокурор Валерий Петров. Архивное фото
ДАМАСК (Сирия), 11 сен - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров посетил Сирию, там он встретился с руководством министерства обороны и органов военной юстиции этой страны, а также провел прием военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим, сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии.
"В период с 8 по 9 сентября по поручению генерального прокурора Российской Федерации заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор государственный советник юстиции I класса Валерий Петров совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - сказал он.
На авиабазе Хмеймим прокурора встретил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Петров провел прием военнослужащих, ответил на их вопросы по социальным правам и гарантиям.
Также на авиабазе состоялось награждение сотрудников военной прокуратуры, которые несут службу в Сирии и занимаются документированием военных преступлений, совершенных боевиками. Кроме того, военный прокурор возложил цветы к монументу российским военным, погибшим в ходе военной операции в Сирии.