Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200911/vstrecha-1577067676.html
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров посетил Сирию, там он встретился с руководством министерства обороны и органов... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:08
2020-09-11T01:09
война в сирии
россия
валерий петров
хмеймим
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151044/46/1510444608_0:1121:4912:3884_1400x0_80_0_0_7a2a9b34e8d3c16940a7dbe99b6ffe2a.jpg
<strong>ДАМАСК (Сирия), 11 сен - РИА Новости.</strong> Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Petrov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Петров</a> посетил <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a>, там он встретился с руководством министерства обороны и органов военной юстиции этой страны, а также провел прием военнослужащих на российской авиабазе <a href="http://ria.ru/location_KHmejjmim/" target="_blank" data-auto="true">Хмеймим</a>, сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии."В период с 8 по 9 сентября по поручению генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор государственный советник юстиции I класса Валерий Петров совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - сказал он.На авиабазе Хмеймим прокурора встретил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Петров провел прием военнослужащих, ответил на их вопросы по социальным правам и гарантиям.Также на авиабазе состоялось награждение сотрудников военной прокуратуры, которые несут службу в Сирии и занимаются документированием военных преступлений, совершенных боевиками. Кроме того, военный прокурор возложил цветы к монументу российским военным, погибшим в ходе военной операции в Сирии.
https://ria.ru/20200907/idlib-1576888295.html
россия
хмеймим
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151044/46/1510444608_0:660:4912:4344_1400x0_80_0_0_3e0f99ebec418e62c3733210d7f8a803.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий петров, хмеймим, сирия, дамаск (город), в мире

Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии

01:08 11.09.2020 (обновлено: 01:09 11.09.2020)
701
© Фото предоставлено Главной военной прокуратуройГлавный военный прокурор Валерий Петров
Главный военный прокурор Валерий Петров - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото предоставлено Главной военной прокуратурой
Главный военный прокурор Валерий Петров. Архивное фото
ДАМАСК (Сирия), 11 сен - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров посетил Сирию, там он встретился с руководством министерства обороны и органов военной юстиции этой страны, а также провел прием военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим, сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии.
"В период с 8 по 9 сентября по поручению генерального прокурора Российской Федерации заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор государственный советник юстиции I класса Валерий Петров совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - сказал он.
На авиабазе Хмеймим прокурора встретил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Петров провел прием военнослужащих, ответил на их вопросы по социальным правам и гарантиям.
Также на авиабазе состоялось награждение сотрудников военной прокуратуры, которые несут службу в Сирии и занимаются документированием военных преступлений, совершенных боевиками. Кроме того, военный прокурор возложил цветы к монументу российским военным, погибшим в ходе военной операции в Сирии.
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 16:53Война в Сирии
Лавров заявил об увеличении контролируемого Дамаском района Идлиба
1421100
Обсудить 0
Война в СирииРоссияВалерий ПетровХмеймимСирияДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
Алексей Навальный
США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
Галина Федорова
Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
Полицейский автомобиль и пожарная машина на шоссе между столицей Иордании Амманом и городом Эз-Зарка
В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Машина скорой помощи направляется в город Эз-Зарка
СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил отношения с Путиным
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"
Алексей Навальный
Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: ОЗХО становится инструментом в геополитической игре
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане
Автомобиль скорой помощи
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Лента новостейМолния