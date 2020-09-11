https://ria.ru/20200911/vstrecha-1577067676.html

Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии

Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров посетил Сирию, там он встретился с руководством министерства обороны и органов... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:08

2020-09-11T01:08

2020-09-11T01:09

война в сирии

россия

валерий петров

хмеймим

сирия

дамаск (город)

в мире

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<strong>ДАМАСК (Сирия), 11 сен - РИА Новости.</strong> Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Petrov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Петров</a> посетил <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a>, там он встретился с руководством министерства обороны и органов военной юстиции этой страны, а также провел прием военнослужащих на российской авиабазе <a href="http://ria.ru/location_KHmejjmim/" target="_blank" data-auto="true">Хмеймим</a>, сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии."В период с 8 по 9 сентября по поручению генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор государственный советник юстиции I класса Валерий Петров совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - сказал он.На авиабазе Хмеймим прокурора встретил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Петров провел прием военнослужащих, ответил на их вопросы по социальным правам и гарантиям.Также на авиабазе состоялось награждение сотрудников военной прокуратуры, которые несут службу в Сирии и занимаются документированием военных преступлений, совершенных боевиками. Кроме того, военный прокурор возложил цветы к монументу российским военным, погибшим в ходе военной операции в Сирии.

https://ria.ru/20200907/idlib-1576888295.html

россия

хмеймим

сирия

дамаск (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий петров, хмеймим, сирия, дамаск (город), в мире