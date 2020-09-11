https://ria.ru/20200911/vozrast-1577091481.html

Депутат прокомментировал идею снижения возраста уголовной ответственности

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов пояснил свою позицию по инициативе о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет: это общественная РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:55

2020-09-11T13:55

2020-09-11T13:55

госдума рф

андрей турчак

сергей вострецов

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы от "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vostrecov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вострецов</a> пояснил свою позицию по инициативе о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет: это общественная инициатива, а они в любом случаи должны обсуждаться, а обвинения со стороны секретаря генсовета ЕР в профнепригодности сами не этичны.Ранее СМИ сообщили, что Вострецов поддержал общественную инициативу по снижению возраста уголовной ответственности в РФ до 12 лет (сейчас - с 16 лет). Секретарь генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a> осудил слова Вострецова о поддержке этой идеи."Это не моя инициатива. Журналисты позвонили и спросили, что есть такая инициатива, есть ли необходимость ее обсуждать. Я говорю: необходимость обсуждать есть любые инициативы. Потому что мы живем в демократическом обществе. То, что сегодня снижается (возраст) подростковой преступности, это не может не вызывать тревогу", - сказал Вострецов РИА Новости.Он отметил, что уже поднимал вопрос роста подростковой преступности и вносил законопроект, увеличивающий ответственность для родителей учеников.Он добавил, что депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> его избрали граждане, и он будет работать столько, "сколько народ позволит".Вострецов также призвал трактовать его слова, имея базу (находить первоисточники и основу), а не комментировать слухи.Он пояснил, что инициатива о снижении возраста уголовной ответственности размещена на сайте "Российская инициатива". "Просто ставить клеймо и говорить о профнепригодности какой-то, я считаю, что это неэтично просто", - заключил депутат.

https://ria.ru/20200910/alkogol-1577057093.html

https://ria.ru/20200911/aue-1577053848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, андрей турчак, сергей вострецов, общество