https://ria.ru/20200911/vozrast-1577091481.html
Депутат прокомментировал идею снижения возраста уголовной ответственности
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов пояснил свою позицию по инициативе о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет: это общественная РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:55
2020-09-11T13:55
2020-09-11T13:55
госдума рф
андрей турчак
сергей вострецов
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы от "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vostrecov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вострецов</a> пояснил свою позицию по инициативе о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет: это общественная инициатива, а они в любом случаи должны обсуждаться, а обвинения со стороны секретаря генсовета ЕР в профнепригодности сами не этичны.Ранее СМИ сообщили, что Вострецов поддержал общественную инициативу по снижению возраста уголовной ответственности в РФ до 12 лет (сейчас - с 16 лет). Секретарь генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a> осудил слова Вострецова о поддержке этой идеи."Это не моя инициатива. Журналисты позвонили и спросили, что есть такая инициатива, есть ли необходимость ее обсуждать. Я говорю: необходимость обсуждать есть любые инициативы. Потому что мы живем в демократическом обществе. То, что сегодня снижается (возраст) подростковой преступности, это не может не вызывать тревогу", - сказал Вострецов РИА Новости.Он отметил, что уже поднимал вопрос роста подростковой преступности и вносил законопроект, увеличивающий ответственность для родителей учеников.Он добавил, что депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> его избрали граждане, и он будет работать столько, "сколько народ позволит".Вострецов также призвал трактовать его слова, имея базу (находить первоисточники и основу), а не комментировать слухи.Он пояснил, что инициатива о снижении возраста уголовной ответственности размещена на сайте "Российская инициатива". "Просто ставить клеймо и говорить о профнепригодности какой-то, я считаю, что это неэтично просто", - заключил депутат.
https://ria.ru/20200910/alkogol-1577057093.html
https://ria.ru/20200911/aue-1577053848.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, андрей турчак, сергей вострецов, общество
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов
пояснил свою позицию по инициативе о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет: это общественная инициатива, а они в любом случаи должны обсуждаться, а обвинения со стороны секретаря генсовета ЕР в профнепригодности сами не этичны.
Ранее СМИ сообщили, что Вострецов поддержал общественную инициативу по снижению возраста уголовной ответственности в РФ до 12 лет (сейчас - с 16 лет). Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак
осудил слова Вострецова о поддержке этой идеи.
"Это не моя инициатива. Журналисты позвонили и спросили, что есть такая инициатива, есть ли необходимость ее обсуждать. Я говорю: необходимость обсуждать есть любые инициативы. Потому что мы живем в демократическом обществе. То, что сегодня снижается (возраст) подростковой преступности, это не может не вызывать тревогу", - сказал Вострецов РИА Новости.
Он отметил, что уже поднимал вопрос роста подростковой преступности и вносил законопроект, увеличивающий ответственность для родителей учеников.
"Турчак перепутал: эта инициатива не моя, а народная, зарегистрированная на РОИ. Если Турчак считает, что народ у нас абсурден, то я с ним не согласен. А депутаты избраны народом, и какие бы он инициативы ни выдвигал, мы обязаны их обсуждать, и если не принимать, то четко обосновывая почему. А говорить, что наш народ абсурден, я не готов", - подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что депутатом Госдумы
его избрали граждане, и он будет работать столько, "сколько народ позволит".
Вострецов также призвал трактовать его слова, имея базу (находить первоисточники и основу), а не комментировать слухи.
Он пояснил, что инициатива о снижении возраста уголовной ответственности размещена на сайте "Российская инициатива". "Просто ставить клеймо и говорить о профнепригодности какой-то, я считаю, что это неэтично просто", - заключил депутат.