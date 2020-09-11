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США "отлынивают" от обсуждения "вмешательства" в их дела, заявил Лавров
Россия многократно предлагала США разобраться с голословными обвинениями по "вмешательству" в их внутренние дела, но Вашингтон "отлынивает", сказал глава МИД РФ РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:14
2020-09-11T13:28
дональд трамп
роберт мюллер
россия
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия многократно предлагала <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разобраться с голословными обвинениями по "вмешательству" в их внутренние дела, но Вашингтон "отлынивает", сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.По его словам, Россия также предлагала США сделать официальное двустороннее политическое заявление о том, что каждая сторона категорически обязуется не вмешиваться во внутренние дела друг друга."Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству во внутренние дела", - добавил Лавров.Как отметил глава МИД РФ, Россия открыта для честного разговора.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".
https://ria.ru/20200911/rossiya-1577071827.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/navalnyy-1577062147.html
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дональд трамп, роберт мюллер, россия, сергей лавров, сша, в мире

США "отлынивают" от обсуждения "вмешательства" в их дела, заявил Лавров

13:14 11.09.2020 (обновлено: 13:28 11.09.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия многократно предлагала США разобраться с голословными обвинениями по "вмешательству" в их внутренние дела, но Вашингтон "отлынивает", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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"Многократно мы предлагали нашим американским коллегам в самых разных вариантах разобраться с этими абсолютно голословными обвинениями. Предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности, потому что часто обвиняли в том, что хакеры из России взламывают сети демократической партии, республиканской партии, сайты взламывают и каким-то образом влияют на умонастроение избирателей", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.
По его словам, Россия также предлагала США сделать официальное двустороннее политическое заявление о том, что каждая сторона категорически обязуется не вмешиваться во внутренние дела друг друга.
"Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству во внутренние дела", - добавил Лавров.
Как отметил глава МИД РФ, Россия открыта для честного разговора.
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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"Еще раз подчеркну: мы открыты для честного разговора. Но для того, чтобы разговор был честным, нужно свои претензии формулировать таким образом, чтобы нам было понятно, о чем конкретно идет речь", - подчеркнул он.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСергей ЛавровСШАВ мире
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