https://ria.ru/20200911/vmeshatelstvo-1577088411.html

США "отлынивают" от обсуждения "вмешательства" в их дела, заявил Лавров

Россия многократно предлагала США разобраться с голословными обвинениями по "вмешательству" в их внутренние дела, но Вашингтон "отлынивает", сказал глава МИД РФ РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:14

2020-09-11T13:14

2020-09-11T13:28

дональд трамп

роберт мюллер

россия

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия многократно предлагала <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разобраться с голословными обвинениями по "вмешательству" в их внутренние дела, но Вашингтон "отлынивает", сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.По его словам, Россия также предлагала США сделать официальное двустороннее политическое заявление о том, что каждая сторона категорически обязуется не вмешиваться во внутренние дела друг друга."Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству во внутренние дела", - добавил Лавров.Как отметил глава МИД РФ, Россия открыта для честного разговора.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".

https://ria.ru/20200911/rossiya-1577071827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/navalnyy-1577062147.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, роберт мюллер, россия, сергей лавров, сша, в мире