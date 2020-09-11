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Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
Для ряда инвесторов сейчас не самое лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:04
2020-09-11T09:02
александр бахтин (экономист)
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Для ряда инвесторов сейчас не самое лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности. Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200911/832011769.html" target="_blank">Прайм</a>" инвестиционный стратег "БКС Премьер" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bakhtin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бахтин</a>.
Смешно)) Как доллар будет стоить по 80 рублей, тогда и можно будет вкладываться, а пока подождите)
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр бахтин (экономист), динамика курсов валют, экономика

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

03:04 11.09.2020 (обновлено: 09:02 11.09.2020)
19725
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Для ряда инвесторов сейчас не самое лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности. Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния", — отмечает эксперт.

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Обсудить 8
Александр Бахтин (экономист)Динамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Смешно)) Как доллар будет стоить по 80 рублей, тогда и можно будет вкладываться, а пока подождите)
11 сентября, 06:25
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