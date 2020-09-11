https://ria.ru/20200911/valyuta-1577067386.html

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Для ряда инвесторов сейчас не самое лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:04

2020-09-11T03:04

2020-09-11T09:02

александр бахтин (экономист)

динамика курсов валют

экономика

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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Для ряда инвесторов сейчас не самое лучшее время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности. Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200911/832011769.html" target="_blank">Прайм</a>" инвестиционный стратег "БКС Премьер" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bakhtin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бахтин</a>.

Abcd 123 Смешно)) Как доллар будет стоить по 80 рублей, тогда и можно будет вкладываться, а пока подождите) 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бахтин (экономист), динамика курсов валют, экономика