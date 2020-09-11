https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html

Украина подготовила концепцию переходного правосудия по Донбассу и Крыму

Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины подготовила концепцию переходного правосудия в стране, необходимую для реинтеграции Крыма и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:21

2020-09-11T17:21

2020-09-11T17:21

алексей данилов

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> подготовила концепцию переходного правосудия в стране, необходимую для реинтеграции <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> и <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбасса</a>, и передала ее на утверждение украинскому лидеру <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиру Зеленскому</a>, сообщила в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Ранее представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что концепцию переходного правосудия, необходимую для реинтеграции Крыма и Донбасса, разработали на Украине и вскоре она будет передана в офис президента.Как считает секретарь ведомства Алексей Данилов, внедрение концепции переходного правосудия на Украине должно быть максимально ускорено с вовлечением в процесс представителей крымскотатарского народа.Наработанная концепция вместе с проектом указа президента об ее утверждении переданы в офис Зеленского, добавили в СНБО.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал комплекс мер переходного правосудия одним из ключевых компонентов государственной политики в сфере реинтеграции Донбасса. Как сообщали в министерстве, Киев планирует создать специальный режим, который будет предусматривать особую модель судопроизводства, и за счет этого стимулировать инвестиционный поток. Учитывая это, отмечали в ведомстве, идея закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины нежелательна и не рассматривается.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="https://ria.ru/dnr-lnr" target="_blank">ЛНР и ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200909/krym-1576987149.html

https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире