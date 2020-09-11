https://ria.ru/20200911/ukraina-1577078361.html

МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине

Ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения на Украине продолжает деградировать, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:21

2020-09-11T11:21

2020-09-11T11:21

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

верховная рада украины

совет европы

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1400x0_80_0_0_6ae066ab87ff125dbc0f057af2e00042.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> продолжает деградировать, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Она отметила, что международные правозащитные структуры, включая Венецианскую комиссию <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совета Европы</a>, рекомендовали украинской стороне внести соответствующие изменения в законодательство для обеспечения языковых прав проживающих на Украине национальных общин, но Киев их проигнорировал.Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.

https://ria.ru/20200902/odessa-1576622719.html

1

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), верховная рада украины, совет европы, украина, политика