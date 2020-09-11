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https://ria.ru/20200911/ukraina-1577078361.html
МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
Ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения на Украине продолжает деградировать, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:21
2020-09-11T11:21
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
верховная рада украины
совет европы
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> продолжает деградировать, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Она отметила, что международные правозащитные структуры, включая Венецианскую комиссию <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совета Европы</a>, рекомендовали украинской стороне внести соответствующие изменения в законодательство для обеспечения языковых прав проживающих на Украине национальных общин, но Киев их проигнорировал.Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
https://ria.ru/20200902/odessa-1576622719.html
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россия
украина
РИА Новости
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), верховная рада украины, совет европы, украина, политика

МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине

11:21 11.09.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения на Украине продолжает деградировать, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Можем констатировать, что ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения в этой стране продолжает деградировать", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что международные правозащитные структуры, включая Венецианскую комиссию Совета Европы, рекомендовали украинской стороне внести соответствующие изменения в законодательство для обеспечения языковых прав проживающих на Украине национальных общин, но Киев их проигнорировал.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
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