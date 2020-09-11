Американские бомбардировщики отработали удары по России
14:04 11.09.2020 (обновлено: 15:53 11.09.2020)
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© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel PuczkoСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В конце августа американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе.
Так, по его словам, 31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.
"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", — сказал Суровикин.
За три дня до этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky, продолжил генерал. На этот раз они провели тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. А еще два B-52H отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.
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"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", — заявил главком.
Он подчеркнул, что российские военные отслеживали полет бомбардировщиков на всем маршруте, а кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам нашей страны своевременно блокировали российские истребители.
За август российская авиация 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. О попытке трех В-52Н приблизиться к границе России в Черном море Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехвате еще одного бомбардировщика над Балтийским и Черным морями — в конце августа.
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