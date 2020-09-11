https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html

Американские бомбардировщики отработали удары по России

В конце августа американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:04

2020-09-11T14:04

2020-09-11T15:53

балтия

b-52

су-27

калининградская область

нидерланды

сша

сергей суровикин

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В конце августа американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin" target="_blank">Сергей Суровикин</a> на брифинге для иностранных военных атташе.Так, по его словам, 31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.За три дня до этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky, продолжил генерал. На этот раз они провели тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. А еще два <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады."Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> носит враждебный и провокационный характер", — заявил главком.Он подчеркнул, что российские военные отслеживали полет бомбардировщиков на всем маршруте, а кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам нашей страны своевременно блокировали российские истребители.За август российская авиация 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. О попытке трех В-52Н приблизиться к границе России в Черном море Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехвате еще одного бомбардировщика над Балтийским и Черным морями — в конце августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/nato-1576665008.html

https://ria.ru/20200904/bombardirovschiki-1576785547.html

nnn uuu Думал только Шойгу постоянно жалуется на плохую НАТУ, оказывается подчиненные тоже любят слезу пустить. 282

Арсений Новиков ПВО России отработали удары по американским бомбардировщикам! 259

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балтия

калининградская область

нидерланды

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтия, b-52, су-27, калининградская область, нидерланды, сша, сергей суровикин, безопасность, в мире