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Американские бомбардировщики отработали удары по России
В конце августа американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:04
2020-09-11T15:53
балтия
b-52
су-27
калининградская область
нидерланды
сша
сергей суровикин
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В конце августа американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin" target="_blank">Сергей Суровикин</a> на брифинге для иностранных военных атташе.Так, по его словам, 31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.За три дня до этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky, продолжил генерал. На этот раз они провели тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. А еще два <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады."Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> носит враждебный и провокационный характер", — заявил главком.Он подчеркнул, что российские военные отслеживали полет бомбардировщиков на всем маршруте, а кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам нашей страны своевременно блокировали российские истребители.За август российская авиация 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. О попытке трех В-52Н приблизиться к границе России в Черном море Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехвате еще одного бомбардировщика над Балтийским и Черным морями — в конце августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/nato-1576665008.html
https://ria.ru/20200904/bombardirovschiki-1576785547.html
Думал только Шойгу постоянно жалуется на плохую НАТУ, оказывается подчиненные тоже любят слезу пустить.
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ПВО России отработали удары по американским бомбардировщикам!
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балтия
калининградская область
нидерланды
сша
РИА Новости
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балтия, b-52, су-27, калининградская область, нидерланды, сша, сергей суровикин, безопасность, в мире

Американские бомбардировщики отработали удары по России

14:04 11.09.2020 (обновлено: 15:53 11.09.2020)
27880
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel PuczkoСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel Puczko
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В конце августа американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе.
Так, по его словам, 31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", — сказал Суровикин.

За три дня до этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky, продолжил генерал. На этот раз они провели тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. А еще два B-52H отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.
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"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", — заявил главком.
Он подчеркнул, что российские военные отслеживали полет бомбардировщиков на всем маршруте, а кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам нашей страны своевременно блокировали российские истребители.
За август российская авиация 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. О попытке трех В-52Н приблизиться к границе России в Черном море Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехвате еще одного бомбардировщика над Балтийским и Черным морями — в конце августа.
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733616666172
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БалтияB-52Су-27Калининградская областьНидерландыСШАСергей СуровикинБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Думал только Шойгу постоянно жалуется на плохую НАТУ, оказывается подчиненные тоже любят слезу пустить.
11 сентября, 14:14
nnn uuunnn uuu
278006241
ПВО России отработали удары по американским бомбардировщикам!
11 сентября, 14:16
Арсений НовиковАрсений Новиков
2082200010
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