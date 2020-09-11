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Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области
После установления обстоятельства убийства 10-летней девочки, которое было совершено в 2011 году в Ленинградской области, задержан подозреваемый, дело передано... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:38
2020-09-11T11:38
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
волосовский район
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости.</strong> После установления обстоятельства убийства 10-летней девочки, которое было совершено в 2011 году в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, задержан подозреваемый, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.В ведомстве добавили, что уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней девочки было возбуждено в 2011 году. Позже ее костные останки были обнаружены в лесу <a href="http://ria.ru/location_Volosovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волосовского района</a>. На помощь следователям регионального управления пришли коллеги из центрального аппарата СК, которые провели ряд сложных судебных экспертиз, составили психологический портрет предполагаемого преступника, произвели анализ телефонных соединений в тот день и нашли противоречия в деле.В результате был задержан и арестован 55-летний мужчина, являющийся родственником отчима пропавшей девочки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием ребенка, совершил указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области. Он был задержан."Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении родственника отчима убитой девочки направлено в суд", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
https://ria.ru/20180410/1518247149.html
ленинградская область
волосовский район
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, волосовский район, происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области

11:38 11.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. После установления обстоятельства убийства 10-летней девочки, которое было совершено в 2011 году в Ленинградской области, задержан подозреваемый, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве добавили, что уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней девочки было возбуждено в 2011 году. Позже ее костные останки были обнаружены в лесу Волосовского района. На помощь следователям регионального управления пришли коллеги из центрального аппарата СК, которые провели ряд сложных судебных экспертиз, составили психологический портрет предполагаемого преступника, произвели анализ телефонных соединений в тот день и нашли противоречия в деле.
Дактилоскопическая экспертиза - РИА Новости, 1920, 10.04.2018
10 апреля 2018, 08:00
"Следы оставляют все": как раскрывают убийства двадцатилетней давности
В результате был задержан и арестован 55-летний мужчина, являющийся родственником отчима пропавшей девочки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".
По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием ребенка, совершил указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области. Он был задержан.
"Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении родственника отчима убитой девочки направлено в суд", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
10132180
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьВолосовский районПроисшествия
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