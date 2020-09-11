Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области
1426
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. После установления обстоятельства убийства 10-летней девочки, которое было совершено в 2011 году в Ленинградской области, задержан подозреваемый, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве добавили, что уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней девочки было возбуждено в 2011 году. Позже ее костные останки были обнаружены в лесу Волосовского района. На помощь следователям регионального управления пришли коллеги из центрального аппарата СК, которые провели ряд сложных судебных экспертиз, составили психологический портрет предполагаемого преступника, произвели анализ телефонных соединений в тот день и нашли противоречия в деле.
10 апреля 2018, 08:00"Следы оставляют все": как раскрывают убийства двадцатилетней давности
В результате был задержан и арестован 55-летний мужчина, являющийся родственником отчима пропавшей девочки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".
По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием ребенка, совершил указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области. Он был задержан.
"Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении родственника отчима убитой девочки направлено в суд", - говорится в сообщении пресс-службы СК.