https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577080000.html

Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области

После установления обстоятельства убийства 10-летней девочки, которое было совершено в 2011 году в Ленинградской области, задержан подозреваемый, дело передано... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:38

2020-09-11T11:38

2020-09-11T11:38

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

волосовский район

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости.</strong> После установления обстоятельства убийства 10-летней девочки, которое было совершено в 2011 году в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, задержан подозреваемый, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.В ведомстве добавили, что уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней девочки было возбуждено в 2011 году. Позже ее костные останки были обнаружены в лесу <a href="http://ria.ru/location_Volosovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волосовского района</a>. На помощь следователям регионального управления пришли коллеги из центрального аппарата СК, которые провели ряд сложных судебных экспертиз, составили психологический портрет предполагаемого преступника, произвели анализ телефонных соединений в тот день и нашли противоречия в деле.В результате был задержан и арестован 55-летний мужчина, являющийся родственником отчима пропавшей девочки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием ребенка, совершил указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области. Он был задержан."Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении родственника отчима убитой девочки направлено в суд", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

https://ria.ru/20180410/1518247149.html

ленинградская область

волосовский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, волосовский район, происшествия