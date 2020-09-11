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"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Бил ножом и газовым ключом по голове — 33-летний военнослужащий из Читы Павел Торов расправился с соседом по общежитию и его другом. Заявив на суде, что всего... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T09:58
убийство
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Бил ножом и газовым ключом по голове — 33-летний военнослужащий из Читы Павел Торов расправился с соседом по общежитию и его другом. Заявив на суде, что всего лишь оборонялся, вместо реального срока он получил полтора года исправительных работ. Родственники погибших уверены — Торов убивал намеренно, и уже обжаловали приговор. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Резня в общежитииВечером 14 января 2020-го золотодобытчик Александр Прохоров, недавно вернувшийся домой с девятимесячной вахты, пришел в гости к Вячеславу Говрилову. Друзья долго не виделись, поэтому посиделки затянулись. "На следующий день ко мне приехала подруга и рассказала, что в общежитии у Славы произошло двойное убийство, — вспоминает жена Прохорова Елена. — Я сразу отправилась туда, но полицейские уже все оцепили. Один из сотрудников разрешил пройти внутрь и снять с мужа нательный крестик. Картина была ужасной: тела лежат друг на друге, а вся комната залита кровью".Полицейских вызвала соседка Вероника — очевидец жестокой расправы. Именно она выступила ключевым свидетелем, дав важные показания. Но по каким-то причинам на решение суда это не повлияло. "Я вышла из своей комнаты и увидела, как в коридоре мой сосед Павел Торов сидит на лежащем Прохорове и один за другим наносит удары ножом, — говорит девушка. — Заметив меня, он поднялся и, не выпуская ножа из рук, отправился в комнату к Говрилову".По словам Вероники, Торов был трезв, действовал расчетливо и хладнокровно, пытаясь скрыть следы преступления: перетащил тела в одну комнату, вырвал электропровод, чтобы обесточить весь этаж, надел налобный фонарик и попытался замыть кровь. За этим занятием его и застал прибывший на вызов патруль. Оперативникам Торов объяснил, что погибшие хотели изнасиловать его жену, которой даже не было дома."Я уверена, что это умышленное убийство, — подчеркивает свидетель. — Я не слышала женских криков, не видела признаков борьбы или изнасилования, а полицейские вообще предполагали, что Говрилова зарезали спящим". Давний конфликтПоскольку на тот момент Торов еще служил в вооруженных силах, уголовное дело о двойном убийстве поручили военно-следственному отделу СК России по Читинскому гарнизону. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Прохорову нанесли около 30 ножевых ранений в туловище, голову, руки и ноги, а Говрилову — около 20. Головы обоим пробили "твердым предметом". Как выяснилось позже — газовым ключом, который нашли в инструментах у Торова. Его задержали и отправили в СИЗО.По словам соседей, с Говриловым, занимавшим в общежитии две комнаты, Торов конфликтовал давно. Однажды случилась драка, верх в которой одержал Вячеслав. О том, что произошло между ними 15 января, известно лишь из показаний Торова. Их следствие и взяло за основу. "Сначала Торов утверждал, что Слава с Сашей угрожали его жене, — объясняет адвокат потерпевших Наталья Григорьева. — Потом — что они вымогали у него деньги, якобы 50 тысяч рублей. Всякий раз показания военного дополнялись какими-то новыми выгодными ему деталями. Огромное количество ножевых ранений и проломленные головы убийца объяснил опасением за свою жизнь и страхом, что кто-то из нападавших очнется".Полгода уголовное дело расследовали как умышленное убийство. В СК уверяли потерпевших, что Торов "получит по полной". Однако в июне статью переквалифицировали на менее тяжкую 108-ю ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"). Меру пресечения также изменили с содержания под стражей на домашний арест. Чтобы узнать официальную позицию следствия и причину переквалификации статьи, РИА Новости связалось с военно-следственным управлением СК России по Восточному военному округу, сотрудники которого занимались этим делом. Однако оперативно предоставить комментарий в пресс-службе ведомства не смогли и попросили прислать официальный запрос. Адвокат Торова Юрий Денисов тоже отказался общаться, сославшись на сильную занятость.Скоротечный процессВ начале июля материалы передали в Читинский гарнизонный военный суд. Торов полностью признал вину, поэтому защитник настаивал на рассмотрении дела в особом порядке — без опроса свидетелей и изучения доказательств. Но родственники погибших потребовали стандартного разбирательства."На суде Торов, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, отказался давать показания, — говорит Григорьева. — То есть ни мы, ни прокуратура даже не могли задать ему уточняющие вопросы". В начале сентября убийцу приговорили к полутора годам исправительных работ. Причем с учетом срока, проведенного осужденным в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, экс-военнослужащего (по данным РИА Новости, в августе он ушел на гражданку) обязали выплатить по 100 тысяч рублей матери Говрилова и жене Прохорова, а также возместить расходы на адвокатов в размере 35 тысяч. Родственники жертв посчитали приговор слишком мягким и подали апелляционную жалобу."Торов настаивает на самообороне, — отмечает Елена. — Но никто из соседей не слышал криков о помощи или шума борьбы. Почему он не вызвал полицию, а пытался скрыть следы преступления? Мы считаем, что это было умышленное и спланированное убийство. Причиной стал давний конфликт с Вячеславом, а мой муж просто попал под горячую руку. Судья и прокурор сделали все, чтобы приговор оказался в пользу преступника". У Прохорова остались две несовершеннолетние дочери, одна из которых инвалид. У Говрилова — две дочери. Добавим, что по части 2 статьи 105, по которой сначала обвиняли Торова, ему грозило вплоть до пожизненного лишения свободы, а максимальное наказание по 108-й — два года колонии.
https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html
Вот даже близко не могу представить необходимую оборону в данном случае. Умышленное убийство однозначно на почве личных неприязненных отношений
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убийство, происшествия

"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы

08:00 11.09.2020 (обновлено: 09:58 11.09.2020)
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© Фото : предоставлено женой погибшего Александра ПрохороваПавел Торов
Павел Торов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра Прохорова
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Бил ножом и газовым ключом по голове — 33-летний военнослужащий из Читы Павел Торов расправился с соседом по общежитию и его другом. Заявив на суде, что всего лишь оборонялся, вместо реального срока он получил полтора года исправительных работ. Родственники погибших уверены — Торов убивал намеренно, и уже обжаловали приговор. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Резня в общежитии

Вечером 14 января 2020-го золотодобытчик Александр Прохоров, недавно вернувшийся домой с девятимесячной вахты, пришел в гости к Вячеславу Говрилову. Друзья долго не виделись, поэтому посиделки затянулись.
"На следующий день ко мне приехала подруга и рассказала, что в общежитии у Славы произошло двойное убийство, — вспоминает жена Прохорова Елена. — Я сразу отправилась туда, но полицейские уже все оцепили. Один из сотрудников разрешил пройти внутрь и снять с мужа нательный крестик. Картина была ужасной: тела лежат друг на друге, а вся комната залита кровью".
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра ПрохороваПол на месте убийства был залит кровью
Пол на месте убийства был полностью залит кровью - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра Прохорова
Пол на месте убийства был залит кровью
Полицейских вызвала соседка Вероника — очевидец жестокой расправы. Именно она выступила ключевым свидетелем, дав важные показания. Но по каким-то причинам на решение суда это не повлияло.
"Я вышла из своей комнаты и увидела, как в коридоре мой сосед Павел Торов сидит на лежащем Прохорове и один за другим наносит удары ножом, — говорит девушка. — Заметив меня, он поднялся и, не выпуская ножа из рук, отправился в комнату к Говрилову".
По словам Вероники, Торов был трезв, действовал расчетливо и хладнокровно, пытаясь скрыть следы преступления: перетащил тела в одну комнату, вырвал электропровод, чтобы обесточить весь этаж, надел налобный фонарик и попытался замыть кровь. За этим занятием его и застал прибывший на вызов патруль. Оперативникам Торов объяснил, что погибшие хотели изнасиловать его жену, которой даже не было дома.
"Я уверена, что это умышленное убийство, — подчеркивает свидетель. — Я не слышала женских криков, не видела признаков борьбы или изнасилования, а полицейские вообще предполагали, что Говрилова зарезали спящим".
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра ПрохороваВячеслав Говрилов давно конфликтовал с Торовым
Вячеслав Говрилов давно конфликтовал с Торовым - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра Прохорова
Вячеслав Говрилов давно конфликтовал с Торовым

Давний конфликт

Поскольку на тот момент Торов еще служил в вооруженных силах, уголовное дело о двойном убийстве поручили военно-следственному отделу СК России по Читинскому гарнизону. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Прохорову нанесли около 30 ножевых ранений в туловище, голову, руки и ноги, а Говрилову — около 20. Головы обоим пробили "твердым предметом". Как выяснилось позже — газовым ключом, который нашли в инструментах у Торова. Его задержали и отправили в СИЗО.
По словам соседей, с Говриловым, занимавшим в общежитии две комнаты, Торов конфликтовал давно. Однажды случилась драка, верх в которой одержал Вячеслав. О том, что произошло между ними 15 января, известно лишь из показаний Торова. Их следствие и взяло за основу.
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"Сначала Торов утверждал, что Слава с Сашей угрожали его жене, — объясняет адвокат потерпевших Наталья Григорьева. — Потом — что они вымогали у него деньги, якобы 50 тысяч рублей. Всякий раз показания военного дополнялись какими-то новыми выгодными ему деталями. Огромное количество ножевых ранений и проломленные головы убийца объяснил опасением за свою жизнь и страхом, что кто-то из нападавших очнется".
Полгода уголовное дело расследовали как умышленное убийство. В СК уверяли потерпевших, что Торов "получит по полной". Однако в июне статью переквалифицировали на менее тяжкую 108-ю ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"). Меру пресечения также изменили с содержания под стражей на домашний арест.
Чтобы узнать официальную позицию следствия и причину переквалификации статьи, РИА Новости связалось с военно-следственным управлением СК России по Восточному военному округу, сотрудники которого занимались этим делом. Однако оперативно предоставить комментарий в пресс-службе ведомства не смогли и попросили прислать официальный запрос.
Адвокат Торова Юрий Денисов тоже отказался общаться, сославшись на сильную занятость.
© Фото : предоставлено женой погибшегоАлександр Прохоров
Александр Прохоров - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено женой погибшего
Александр Прохоров

Скоротечный процесс

В начале июля материалы передали в Читинский гарнизонный военный суд. Торов полностью признал вину, поэтому защитник настаивал на рассмотрении дела в особом порядке — без опроса свидетелей и изучения доказательств. Но родственники погибших потребовали стандартного разбирательства.
"На суде Торов, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, отказался давать показания, — говорит Григорьева. — То есть ни мы, ни прокуратура даже не могли задать ему уточняющие вопросы".
В начале сентября убийцу приговорили к полутора годам исправительных работ. Причем с учетом срока, проведенного осужденным в СИЗО и под домашним арестом.
Кроме того, экс-военнослужащего (по данным РИА Новости, в августе он ушел на гражданку) обязали выплатить по 100 тысяч рублей матери Говрилова и жене Прохорова, а также возместить расходы на адвокатов в размере 35 тысяч.
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра ПрохороваСледы крови на месте убийства
Забытые следы крови на месте убийства - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : предоставлено женой погибшего Александра Прохорова
Следы крови на месте убийства
Родственники жертв посчитали приговор слишком мягким и подали апелляционную жалобу.
"Торов настаивает на самообороне, — отмечает Елена. — Но никто из соседей не слышал криков о помощи или шума борьбы. Почему он не вызвал полицию, а пытался скрыть следы преступления? Мы считаем, что это было умышленное и спланированное убийство. Причиной стал давний конфликт с Вячеславом, а мой муж просто попал под горячую руку. Судья и прокурор сделали все, чтобы приговор оказался в пользу преступника".
У Прохорова остались две несовершеннолетние дочери, одна из которых инвалид. У Говрилова — две дочери. Добавим, что по части 2 статьи 105, по которой сначала обвиняли Торова, ему грозило вплоть до пожизненного лишения свободы, а максимальное наказание по 108-й — два года колонии.
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УбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
Вот даже близко не могу представить необходимую оборону в данном случае. Умышленное убийство однозначно на почве личных неприязненных отношений
11 сентября, 09:11
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1900000
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