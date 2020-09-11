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Туризм
https://ria.ru/20200911/tury-1577037673.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на море в середине сентября
Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, сообщает ассоциация. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:46
2020-09-11T21:46
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
калининградская область
республика крым
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. </strong>Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52678.html" target="_blank">сообщает</a> ассоциация.Все цены — на двоих путешественников, включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).Отдых в середине сентября стал ощутимо дешевле, чем в начале месяца. Минимальные цены на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысяч рублей, а неделей раньше были от 20,4 до 25,4 тысяч рублей. Отпуск в Абхазии в середине сентября стоит от 22 тысяч рублей. Вдвоем на побережье в Турции можно отдохнуть как минимум за 28-29 тысяч рублей.За путевку в Калининградскую область нужно отдать не менее 16,3 тысяч рублей, хотя в начале месяца пришлось бы заплатить на две тысячи рублей больше.
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
москва
калининградская область
республика крым
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, калининградская область, республика крым, краснодарский край

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на море в середине сентября

21:46 11.09.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, сообщает ассоциация.
Все цены — на двоих путешественников, включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Отдых в середине сентября стал ощутимо дешевле, чем в начале месяца. Минимальные цены на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысяч рублей, а неделей раньше были от 20,4 до 25,4 тысяч рублей.
Отпуск в Абхазии в середине сентября стоит от 22 тысяч рублей. Вдвоем на побережье в Турции можно отдохнуть как минимум за 28-29 тысяч рублей.
За путевку в Калининградскую область нужно отдать не менее 16,3 тысяч рублей, хотя в начале месяца пришлось бы заплатить на две тысячи рублей больше.
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваКалининградская областьРеспублика КрымКраснодарский край
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