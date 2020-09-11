https://ria.ru/20200911/tury-1577037673.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на море в середине сентября

Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, сообщает ассоциация. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:46

2020-09-11T21:46

2020-09-11T21:46

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

москва

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республика крым

краснодарский край

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. </strong>Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52678.html" target="_blank">сообщает</a> ассоциация.Все цены — на двоих путешественников, включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).Отдых в середине сентября стал ощутимо дешевле, чем в начале месяца. Минимальные цены на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысяч рублей, а неделей раньше были от 20,4 до 25,4 тысяч рублей. Отпуск в Абхазии в середине сентября стоит от 22 тысяч рублей. Вдвоем на побережье в Турции можно отдохнуть как минимум за 28-29 тысяч рублей.За путевку в Калининградскую область нужно отдать не менее 16,3 тысяч рублей, хотя в начале месяца пришлось бы заплатить на две тысячи рублей больше.

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

москва

калининградская область

республика крым

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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