https://ria.ru/20200911/tury-1577037673.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на море в середине сентября
Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, сообщает ассоциация. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:46
2020-09-11T21:46
2020-09-11T21:46
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
калининградская область
республика крым
краснодарский край
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573616041_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_0ba19816beeb21b5a9b251252e53f725.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. </strong>Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52678.html" target="_blank">сообщает</a> ассоциация.Все цены — на двоих путешественников, включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).Отдых в середине сентября стал ощутимо дешевле, чем в начале месяца. Минимальные цены на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысяч рублей, а неделей раньше были от 20,4 до 25,4 тысяч рублей. Отпуск в Абхазии в середине сентября стоит от 22 тысяч рублей. Вдвоем на побережье в Турции можно отдохнуть как минимум за 28-29 тысяч рублей.За путевку в Калининградскую область нужно отдать не менее 16,3 тысяч рублей, хотя в начале месяца пришлось бы заплатить на две тысячи рублей больше.
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
москва
калининградская область
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, калининградская область, республика крым, краснодарский край
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, сообщает
ассоциация.
Все цены — на двоих путешественников, включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Отдых в середине сентября стал ощутимо дешевле, чем в начале месяца. Минимальные цены на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысяч рублей, а неделей раньше были от 20,4 до 25,4 тысяч рублей.
Отпуск в Абхазии в середине сентября стоит от 22 тысяч рублей. Вдвоем на побережье в Турции можно отдохнуть как минимум за 28-29 тысяч рублей.
За путевку в Калининградскую область нужно отдать не менее 16,3 тысяч рублей, хотя в начале месяца пришлось бы заплатить на две тысячи рублей больше.