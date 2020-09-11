Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577082318.html
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:00
2020-09-11T14:41
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463475_0:112:3244:1937_1400x0_80_0_0_6feb5cfad3952e1446d297d77cffe87b.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.Ранее Союз потребителей России обратился в ведомство с идеей обязать магазины выставлять двойные ценники. На них должны указываться стоимость за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема).Такая мера, по мнению союза, не даст производителям обманывать покупателей с количеством товара: например, наливать в литровую бутылку 950 миллилитров.
https://ria.ru/20200908/podsolnechnik-1576907204.html
https://ria.ru/20200911/magazin-1577076578.html
На ценниках и сейчас прочитать что-то не возможно - там много написано. кстати, написан и вес. Если человек не в состоянии прочитать, что в упаковке не литр, а 900 мл, то кто ему виноват? Давайте ще намельчим и будем с лупой по магазинам ходить
115
И снова этот Минпромторг! То лоббируют реализацию торговли алкоголем и медицинскими препаратами через интернет, то торговлю рядом со школами... Со всей очевидностью в этой конторе зародилась и процветает группа чиновников-вредителей...
104
45
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463475_257:0:2988:2048_1400x0_80_0_0_df9457344a03ea998144805c6fbe9eae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

12:00 11.09.2020 (обновлено: 14:41 11.09.2020)
46328
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетитель у прилавка гипермаркета
Посетитель у прилавка гипермаркета - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Посетитель у прилавка гипермаркета . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.
Цветение подсолнечника - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 07:38
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

"Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках", — сказали в Минпромторге.

Ранее Союз потребителей России обратился в ведомство с идеей обязать магазины выставлять двойные ценники. На них должны указываться стоимость за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема).
Такая мера, по мнению союза, не даст производителям обманывать покупателей с количеством товара: например, наливать в литровую бутылку 950 миллилитров.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 10:44
В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
34103331154
Обсудить 45
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
На ценниках и сейчас прочитать что-то не возможно - там много написано. кстати, написан и вес. Если человек не в состоянии прочитать, что в упаковке не литр, а 900 мл, то кто ему виноват? Давайте ще намельчим и будем с лупой по магазинам ходить
11 сентября, 12:11
О Ольга Занкова
33113176
И снова этот Минпромторг! То лоббируют реализацию торговли алкоголем и медицинскими препаратами через интернет, то торговлю рядом со школами... Со всей очевидностью в этой конторе зародилась и процветает группа чиновников-вредителей...
11 сентября, 13:07
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
9321008
Рекомендуем
Покупатели в супермаркете
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Золотые ворота во Владимире
Владимирские депутаты просят освободить от ЕНВД 1500 предпринимателей
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Открытие станции метро Саларьево
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Новые автобусы
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния