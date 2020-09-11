https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577082318.html

Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:00

2020-09-11T12:00

2020-09-11T14:41

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.Ранее Союз потребителей России обратился в ведомство с идеей обязать магазины выставлять двойные ценники. На них должны указываться стоимость за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема).Такая мера, по мнению союза, не даст производителям обманывать покупателей с количеством товара: например, наливать в литровую бутылку 950 миллилитров.

https://ria.ru/20200908/podsolnechnik-1576907204.html

https://ria.ru/20200911/magazin-1577076578.html

Ольга Занкова На ценниках и сейчас прочитать что-то не возможно - там много написано. кстати, написан и вес. Если человек не в состоянии прочитать, что в упаковке не литр, а 900 мл, то кто ему виноват? Давайте ще намельчим и будем с лупой по магазинам ходить 115

Владимир Белогорский И снова этот Минпромторг! То лоббируют реализацию торговли алкоголем и медицинскими препаратами через интернет, то торговлю рядом со школами... Со всей очевидностью в этой конторе зародилась и процветает группа чиновников-вредителей... 104

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика