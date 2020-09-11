https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577071408.html

В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:46

2020-09-11T08:46

2020-09-11T09:22

россия

цены

ассоциация компаний розничной торговли

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

петр шелищ

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Союз потребителей России предложил ввести новые <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Ceny" target="_blank">ценники</a> в магазинах, сообщают "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например один литр или килограмм. Организация направила инициативу в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a>. Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять.Двойные ценники, как считают в Союзе потребителей, помогут людям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей: упаковки часто отличаются друг от друга и имеют разный объем, что не дает сделать вывод о том, какой товар выгоднее покупать. Некоторые ретейлеры уже используют в своих магазинах двойные ценники, например "<a href="http://ria.ru/organization_Auchan_SA/" target="_blank" data-auto="true">Ашан</a>", отметили в Союзе.По мнению президента организации <a href="http://ria.ru/person_Petr_SHelishh/" target="_blank" data-auto="true">Петра Шелища</a>, подобные изменения не дадут производителям снижать вес или объем товара без уменьшения цены.В Ассоциации компаний розничной торговли (<a href="https://ria.ru/organization_Associacija_kompanijj_roznichnojj_torgovli" target="_blank">АКОРТ</a>) напомнили, что в основном торговые сети указывают стоимость за единицу для товара в упаковке, а для продукции на развес — стоимость за один килограмм. Кроме того, в организации подчеркнули, что сейчас существует большое количество сервисов по сравнению цен.

https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576719571.html

Ольга Занкова если у людей не хватает ума посмотреть на упаковке вес, состав и прочую информацию, то уж на ценнике это они читать не будут. Вообще не понимаю, как это люди покупают не глядя? Та еще и срок годности может быть на грани 193

Егор Воронин Я бы сказал, что люди в принципе таким заниматься не должны, всё должно быть максимально удобно. Но если нет адекватного способа стандартизировать упаковки, то можно и правда указывать вес за единицу. Вот стоят две упаковки молока. Первая объёмом 920мл и ценой 52 рубля, а вторая 950 и ценой 57 рублей. Сколько у Вас ушло времени, чтобы понять, какое молоко дороже? 189

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, ассоциация компаний розничной торговли, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петр шелищ, экономика