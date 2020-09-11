Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577071408.html
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:46
2020-09-11T09:22
россия
цены
ассоциация компаний розничной торговли
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
петр шелищ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_a63f7adc4eda427feae34ac24ce280bb.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Союз потребителей России предложил ввести новые <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Ceny" target="_blank">ценники</a> в магазинах, сообщают "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например один литр или килограмм. Организация направила инициативу в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a>. Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять.Двойные ценники, как считают в Союзе потребителей, помогут людям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей: упаковки часто отличаются друг от друга и имеют разный объем, что не дает сделать вывод о том, какой товар выгоднее покупать. Некоторые ретейлеры уже используют в своих магазинах двойные ценники, например "<a href="http://ria.ru/organization_Auchan_SA/" target="_blank" data-auto="true">Ашан</a>", отметили в Союзе.По мнению президента организации <a href="http://ria.ru/person_Petr_SHelishh/" target="_blank" data-auto="true">Петра Шелища</a>, подобные изменения не дадут производителям снижать вес или объем товара без уменьшения цены.В Ассоциации компаний розничной торговли (<a href="https://ria.ru/organization_Associacija_kompanijj_roznichnojj_torgovli" target="_blank">АКОРТ</a>) напомнили, что в основном торговые сети указывают стоимость за единицу для товара в упаковке, а для продукции на развес — стоимость за один килограмм. Кроме того, в организации подчеркнули, что сейчас существует большое количество сервисов по сравнению цен.
https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576719571.html
если у людей не хватает ума посмотреть на упаковке вес, состав и прочую информацию, то уж на ценнике это они читать не будут. Вообще не понимаю, как это люди покупают не глядя? Та еще и срок годности может быть на грани
193
Я бы сказал, что люди в принципе таким заниматься не должны, всё должно быть максимально удобно. Но если нет адекватного способа стандартизировать упаковки, то можно и правда указывать вес за единицу. Вот стоят две упаковки молока. Первая объёмом 920мл и ценой 52 рубля, а вторая 950 и ценой 57 рублей. Сколько у Вас ушло времени, чтобы понять, какое молоко дороже?
189
69
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_188:0:2917:2047_1400x0_80_0_0_596b3e9be6ca630ba0e4ce1d6783b5c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены, ассоциация компаний розничной торговли, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петр шелищ, экономика

В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

08:46 11.09.2020 (обновлено: 09:22 11.09.2020)
37288
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например один литр или килограмм. Организация направила инициативу в Минпромторг.
Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять.
Двойные ценники, как считают в Союзе потребителей, помогут людям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей: упаковки часто отличаются друг от друга и имеют разный объем, что не дает сделать вывод о том, какой товар выгоднее покупать. Некоторые ретейлеры уже используют в своих магазинах двойные ценники, например "Ашан", отметили в Союзе.
По мнению президента организации Петра Шелища, подобные изменения не дадут производителям снижать вес или объем товара без уменьшения цены.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) напомнили, что в основном торговые сети указывают стоимость за единицу для товара в упаковке, а для продукции на развес — стоимость за один килограмм. Кроме того, в организации подчеркнули, что сейчас существует большое количество сервисов по сравнению цен.
Производство овсяных хлопьев - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 10:01
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
5833071836
Обсудить 69
РоссияЦеныАссоциация компаний розничной торговлиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Петр ШелищЭкономика
Популярные комментарии
если у людей не хватает ума посмотреть на упаковке вес, состав и прочую информацию, то уж на ценнике это они читать не будут. Вообще не понимаю, как это люди покупают не глядя? Та еще и срок годности может быть на грани
11 сентября, 08:52
О Ольга Занкова
501210138
Я бы сказал, что люди в принципе таким заниматься не должны, всё должно быть максимально удобно. Но если нет адекватного способа стандартизировать упаковки, то можно и правда указывать вес за единицу. Вот стоят две упаковки молока. Первая объёмом 920мл и ценой 52 рубля, а вторая 950 и ценой 57 рублей. Сколько у Вас ушло времени, чтобы понять, какое молоко дороже?
11 сентября, 08:56
ЕВЕгор Воронин
166111208
Рекомендуем
Алексей Навальный
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Кадр из передачи Что? Где? Когда?
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Заключенные возле двери барака в тюрьме в Казани
Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
Открытие станции метро Саларьево
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Алексей Навальный
МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Роман Путин
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко
Не лишний вес
Когда вес не лишний. Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
Протесты около посольства США в Гонконге
"Сжигают мосты". Почему США обозлились на Китай
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"
Рыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки-любители выходят на новый уровень
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Лента новостейМолния