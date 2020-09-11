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Куликово поле: вопросы и ответы
Подкаст посвящен 640-летию сражения. Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.
https://ria.ru/20200911/treyler-1577053737.html
Куликово поле: вопросы и ответы. Трейлер
Где и как происходила Куликовская битва, и была ли она вообще? Был ли поединок Пересвета с Челубеем, описанный на знаменитых картинах Васнецова и Авилова? Правда ли, что Мамай нанимал грозных генуэзских арбалетчиков? И было ли найдено оружие на Куликовом поле?
2020-09-11T14:00
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куликово поле: вопросы и ответы
подкаст
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Куликово поле: вопросы и ответы. Трейлер
Где и как происходила Куликовская битва, и была ли она вообще? Был ли поединок Пересвета с Челубеем, описанный на знаменитых картинах Васнецова и Авилова? Правда ли, что Мамай нанимал грозных генуэзских арбалетчиков? И было ли найдено оружие на Куликовом поле?
Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником <a href="https://kulpole.ru" target="_blank">"Куликово поле"</a> при поддержке фонда <a href="https://fond.historyrussia.org" target="_blank">"История Отечества"</a>.Подкаст "Куликово поле: вопросы и ответы" выходит по пятницам.Первый выпуск — 18 сентября.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — <a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>
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Куликово поле: вопросы и ответы. Трейлер

14:00 11.09.2020 (обновлено: 15:42 11.09.2020)
56
Куликово поле: вопросы и ответы
Куликово поле: вопросы и ответы. Трейлер
Вчера, 14:00
Где и как происходила Куликовская битва, и была ли она вообще? Был ли поединок Пересвета с Челубеем, описанный на знаменитых картинах Васнецова и Авилова? Правда ли, что Мамай нанимал грозных генуэзских арбалетчиков? И было ли найдено оружие на Куликовом поле?
Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" при поддержке фонда "История Отечества".
Подкаст "Куликово поле: вопросы и ответы" выходит по пятницам.
Первый выпуск — 18 сентября.
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