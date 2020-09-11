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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:24
2020-09-11T14:08
россия
общественный транспорт
инфраструктура
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтранс</a> допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии. Об этом пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на документ.Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.Механизм "пользователь платит" поможет в финансировании транспортной инфраструктуры и регулировании ее использования. Кроме того, пишет РБК, этот механизм нужен для того, чтобы стимулировать население больше пользоваться общественным транспортом и меньше — личным.В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить в населенных пунктах на велосипедах, самокатах и т. п., а в районах массовой застройки планируется активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.Предыдущую версию транспортной стратегии Минтранс направил в правительство в конце марта, но тогда ее отправили на доработку. При этом, по словам источника издания, близкого к правительству, в ней не было предложений о бесплатном общественном транспорте и механизме "пользователь платит". Сейчас проект находится на стадии обсуждения, финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года, добавил собеседник издания.Мнение экспертаИдею Минтранса о бесплатном проезде в общественном транспорте прокомментировал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.По его мнению, это нереализуемая инициатива."В России должно появиться большое количество платных дорог, что нереализуемо до 2035 года, — это первый момент. Второй момент — это потребует обновления подвижного состава по всей стране, а это также нереализуемая мера", — сказал эксперт РИА Новости.Он предположил, что в тестовом варианте проект можно было бы запустить в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, но это чревато протестами автомобилистов. Так что, полагает <a href="http://ria.ru/person_Igor_Zotov/" target="_blank" data-auto="true">Зотов</a>, его можно реализовать только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта.В пример эксперт привел зарубежный опыт — так, бесплатный общественный транспорт действует в Люксембурге, но там это сделано для того, чтобы сохранить экологию, как и в столице Эстонии Таллине.
https://ria.ru/20200825/karta-1576106290.html
https://ria.ru/20200824/bilety-1576216786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/podmoskove-1576540569.html
Пообещайте тогда уже к 2097 году отмену оплаты услуг ЖКХ! ))) Мы подождём и проверим...
84
Нужно добавить еще процент на стоимость горючего для автолюбителей и сделать и внутрирегиональные перевозки бесплатными.
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россия
РИА Новости
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россия, общественный транспорт, инфраструктура, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

13:24 11.09.2020 (обновлено: 14:08 11.09.2020)
18530
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкНовые автобусы
Новые автобусы - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.
Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
"Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог", — говорится в статье.
Механизм "пользователь платит" поможет в финансировании транспортной инфраструктуры и регулировании ее использования. Кроме того, пишет РБК, этот механизм нужен для того, чтобы стимулировать население больше пользоваться общественным транспортом и меньше — личным.
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Предыдущую версию транспортной стратегии Минтранс направил в правительство в конце марта, но тогда ее отправили на доработку. При этом, по словам источника издания, близкого к правительству, в ней не было предложений о бесплатном общественном транспорте и механизме "пользователь платит". Сейчас проект находится на стадии обсуждения, финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года, добавил собеседник издания.
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Мнение эксперта

Идею Минтранса о бесплатном проезде в общественном транспорте прокомментировал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его мнению, это нереализуемая инициатива.
"В России должно появиться большое количество платных дорог, что нереализуемо до 2035 года, — это первый момент. Второй момент — это потребует обновления подвижного состава по всей стране, а это также нереализуемая мера", — сказал эксперт РИА Новости.
Он предположил, что в тестовом варианте проект можно было бы запустить в Москве, но это чревато протестами автомобилистов. Так что, полагает Зотов, его можно реализовать только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта.
"Запускать такие проекты на всю страну — это крайне затратная мера, и те деньги, которые будут собраны с автомобилистов, не покроют те издержки, которые будут тратиться на работу общественного транспорта", — отметил Зотов.
В пример эксперт привел зарубежный опыт — так, бесплатный общественный транспорт действует в Люксембурге, но там это сделано для того, чтобы сохранить экологию, как и в столице Эстонии Таллине.
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РоссияОбщественный транспортИнфраструктураМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
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Пообещайте тогда уже к 2097 году отмену оплаты услуг ЖКХ! ))) Мы подождём и проверим...
11 сентября, 14:59
ya imeumnenieya imeumnenie
63180102
Нужно добавить еще процент на стоимость горючего для автолюбителей и сделать и внутрирегиональные перевозки бесплатными.
11 сентября, 15:56
Олег КривцовОлег Кривцов
3170106
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