https://ria.ru/20200911/transport-1577083182.html

Эксперт оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте

Идея Минтранса РФ по введению бесплатного проезда в городском общественном транспорте при условии расширения платности за проезд на большинстве дорог для личных РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:08

2020-09-11T12:08

2020-09-11T12:08

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Идея Минтранса РФ по введению бесплатного проезда в городском общественном транспорте при условии расширения платности за проезд на большинстве дорог для личных автомобилей нереализуема, заявил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.До этого 11 сентября <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии написал, что Минтранс допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте через 15 лет, но взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.По словам эксперта, в тестовом варианте этот проект мог бы быть реализован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, однако при этом возможен социальный протест автомобилистов. Следовательно, данная инициатива должна быть реализована только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта, рассуждает он.Он также приводит в пример зарубежный опыт - подобный проект сейчас реализован в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a>, где действует бесплатный общественный транспорт, но там это сделано для того, чтобы сохранить экологию страны, равно как и в столице <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллине</a>.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество