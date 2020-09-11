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Эксперт оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте
Идея Минтранса РФ по введению бесплатного проезда в городском общественном транспорте при условии расширения платности за проезд на большинстве дорог для личных РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:08
2020-09-11T12:08
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Идея Минтранса РФ по введению бесплатного проезда в городском общественном транспорте при условии расширения платности за проезд на большинстве дорог для личных автомобилей нереализуема, заявил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.До этого 11 сентября <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии написал, что Минтранс допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте через 15 лет, но взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.По словам эксперта, в тестовом варианте этот проект мог бы быть реализован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, однако при этом возможен социальный протест автомобилистов. Следовательно, данная инициатива должна быть реализована только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта, рассуждает он.Он также приводит в пример зарубежный опыт - подобный проект сейчас реализован в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a>, где действует бесплатный общественный транспорт, но там это сделано для того, чтобы сохранить экологию страны, равно как и в столице <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллине</a>.
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россия
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

Эксперт оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте

12:08 11.09.2020
1192
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВалидатор для оплаты проезда в общественном транспорте
Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Идея Минтранса РФ по введению бесплатного проезда в городском общественном транспорте при условии расширения платности за проезд на большинстве дорог для личных автомобилей нереализуема, заявил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
До этого 11 сентября РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии написал, что Минтранс допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте через 15 лет, но взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.
"Cчитаю это нереализуемой инициативой. В России должно появиться большое количество платных дорог, что нереализуемо до 2035 года – это первый момент. Второй момент – это потребует обновления подвижного состава по всей стране, а это также нереализуемая мера", - говорит Зотов.
Платные дороги России - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 15:10
Платные дороги России
По словам эксперта, в тестовом варианте этот проект мог бы быть реализован в Москве, однако при этом возможен социальный протест автомобилистов. Следовательно, данная инициатива должна быть реализована только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта, рассуждает он.
"Запускать такие проекты на всю страну – это крайне затратная мера, и те деньги, которые будут собраны с автомобилистов, не покроют те издержки, которые будут тратиться на работу общественного транспорта", - считает Зотов.
Он также приводит в пример зарубежный опыт - подобный проект сейчас реализован в Люксембурге, где действует бесплатный общественный транспорт, но там это сделано для того, чтобы сохранить экологию страны, равно как и в столице Эстонии Таллине.
2540167
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РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
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