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https://ria.ru/20200911/transport-1577075509.html
Минск передал Москве предложения по возобновлению транспортного сообщения
Белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:27
2020-09-11T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Как сообщали РИА Новости в белорусском минтрансе, сроки возобновления сообщения пока не определены, они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий. При этом в ведомстве отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> готова к открытию транспортного сообщения с РФ в любой момент, но в данном случае решение вопроса зависит от партнеров."Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения", - рассказала представитель пресс-службы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы, и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками. Пересечь российско-белорусскую границу можно на автобусе. Всем пассажирам с российскими или иными паспортами, кроме белорусского, предлагается обосновать в пограничной службе причины выезда из страны. Список подходящих документов не изменился: в качестве достаточного основания принимают трудовой договор, документы, подтверждающие родство и другое.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576727462.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире

Минск передал Москве предложения по возобновлению транспортного сообщения

10:27 11.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд Москва — Гомель на Белорусском вокзале в Москв
Поезд Москва — Гомель на Белорусском вокзале в Москв - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поезд Москва — Гомель на Белорусском вокзале в Москв. Архивное фото
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.
Ранее Минск и Москва договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Как сообщали РИА Новости в белорусском минтрансе, сроки возобновления сообщения пока не определены, они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий. При этом в ведомстве отмечали, что Белоруссия готова к открытию транспортного сообщения с РФ в любой момент, но в данном случае решение вопроса зависит от партнеров.
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"Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения", - рассказала представитель пресс-службы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.
С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы, и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками. Пересечь российско-белорусскую границу можно на автобусе. Всем пассажирам с российскими или иными паспортами, кроме белорусского, предлагается обосновать в пограничной службе причины выезда из страны. Список подходящих документов не изменился: в качестве достаточного основания принимают трудовой договор, документы, подтверждающие родство и другое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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