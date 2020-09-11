https://ria.ru/20200911/transport-1577075509.html

Минск передал Москве предложения по возобновлению транспортного сообщения

Белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:27

2020-09-11T10:27

2020-09-11T10:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Как сообщали РИА Новости в белорусском минтрансе, сроки возобновления сообщения пока не определены, они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий. При этом в ведомстве отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> готова к открытию транспортного сообщения с РФ в любой момент, но в данном случае решение вопроса зависит от партнеров."Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения", - рассказала представитель пресс-службы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы, и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками. Пересечь российско-белорусскую границу можно на автобусе. Всем пассажирам с российскими или иными паспортами, кроме белорусского, предлагается обосновать в пограничной службе причины выезда из страны. Список подходящих документов не изменился: в качестве достаточного основания принимают трудовой договор, документы, подтверждающие родство и другое.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576727462.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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