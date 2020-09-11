https://ria.ru/20200911/transport-1577068555.html

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах можно будет ввести к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:38

2020-09-11T03:38

2020-09-11T07:59

россия

дороги

инфраструктура

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах можно будет ввести к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии, подготовленном <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтрансом</a>, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Подчеркивается, что нововведение подразумевает внедрение механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Согласно этой схеме, с 2025 года будут взимать плату за проезд по <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Dorogi/" target="_blank">дорогам</a> регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.При этом в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Планируется, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и регулированию ее использования.В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить на на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов. В районах массовой застройки также планируется активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

https://ria.ru/20200902/dorogi-1576654553.html

https://ria.ru/20200827/belozerov-1576367521.html

Андрей Шлапаков если нынешней политикой доведут население до уровня жизни в Северной Кореи, то может что то подобное выйдет. Худые стройные, и все на великах. Все счастливые под правлением Пу Чен Ымом 313

LAPIN KULTA Любишь кататься, люби и других катать 137

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дороги, инфраструктура, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество