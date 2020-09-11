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РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах можно будет ввести к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:38
2020-09-11T07:59
россия
дороги
инфраструктура
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах можно будет ввести к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии, подготовленном <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтрансом</a>, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Подчеркивается, что нововведение подразумевает внедрение механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Согласно этой схеме, с 2025 года будут взимать плату за проезд по <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Dorogi/" target="_blank">дорогам</a> регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.При этом в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Планируется, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и регулированию ее использования.В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить на на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов. В районах массовой застройки также планируется активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).
https://ria.ru/20200902/dorogi-1576654553.html
https://ria.ru/20200827/belozerov-1576367521.html
если нынешней политикой доведут население до уровня жизни в Северной Кореи, то может что то подобное выйдет. Худые стройные, и все на великах. Все счастливые под правлением Пу Чен Ымом
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россия
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россия, дороги, инфраструктура, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

03:38 11.09.2020 (обновлено: 07:59 11.09.2020)
393609
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие станции метро Саларьево
Открытие станции метро Саларьево - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах можно будет ввести к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии, подготовленном Минтрансом, пишет РБК.
Подчеркивается, что нововведение подразумевает внедрение механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Согласно этой схеме, с 2025 года будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День пятый - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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При этом в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.
Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Планируется, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и регулированию ее использования.
В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить на на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов. В районах массовой застройки также планируется активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).
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Обсудить 192
РоссияДорогиИнфраструктураМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
Популярные комментарии
если нынешней политикой доведут население до уровня жизни в Северной Кореи, то может что то подобное выйдет. Худые стройные, и все на великах. Все счастливые под правлением Пу Чен Ымом
11 сентября, 04:00
Андрей ШлапаковАндрей Шлапаков
16635363100
Любишь кататься, люби и других катать
11 сентября, 05:09
LAPIN KULTALAPIN KULTA
732613133
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