https://ria.ru/20200911/tramp-1577107450.html
В США объяснили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:34
2020-09-11T17:34
2020-09-11T17:34
ричард гренелл
александр вучич
дональд трамп
сербия
косово
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, сообщил спецпредставитель президента <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричард Гренелл</a>."Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию (на этот раз - ред.) за историческое соглашение Косово и Сербии", - <a href="https://twitter.com/RichardGrenell/status/1304400089146945537" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Гренелл в Twitter.Он приложил также копию официального документа о номинации на шведском языке, где помимо Трампа указано и руководство Сербии и самопровозглашенного Косово.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа.
https://ria.ru/20200909/tramp-1576995431.html
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сербия
косово
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ричард гренелл, александр вучич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире