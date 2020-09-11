https://ria.ru/20200911/tok-1577080141.html

В Челябинской области подросток залез в трансформаторную будку и погиб

Подросток в Сосновском районе Челябинской области погиб, забравшись в открытую трансформаторную подстанцию в поисках цветного металла, возбуждено уголовное... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:41

2020-09-11T11:41

2020-09-11T11:41

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Подросток в Сосновском районе <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> погиб, забравшись в открытую трансформаторную подстанцию в поисках цветного металла, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, днем 10 сентября в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками удара электротоком.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется балансовая принадлежность технического объекта и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного режима эксплуатации трансформаторной подстанции, уточняет СК.

https://ria.ru/20200720/1574608124.html

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челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия