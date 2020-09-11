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В Челябинской области подросток залез в трансформаторную будку и погиб
Подросток в Сосновском районе Челябинской области погиб, забравшись в открытую трансформаторную подстанцию в поисках цветного металла, возбуждено уголовное... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:41
2020-09-11T11:41
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Подросток в Сосновском районе <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> погиб, забравшись в открытую трансформаторную подстанцию в поисках цветного металла, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, днем 10 сентября в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками удара электротоком.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется балансовая принадлежность технического объекта и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного режима эксплуатации трансформаторной подстанции, уточняет СК.
https://ria.ru/20200720/1574608124.html
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челябинская область
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следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

В Челябинской области подросток залез в трансформаторную будку и погиб

11:41 11.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
Фельдшер станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Подросток в Сосновском районе Челябинской области погиб, забравшись в открытую трансформаторную подстанцию в поисках цветного металла, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.
По данным СК, днем 10 сентября в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками удара электротоком.
"По данному факту следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, подросток с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется балансовая принадлежность технического объекта и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного режима эксплуатации трансформаторной подстанции, уточняет СК.
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