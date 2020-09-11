https://ria.ru/20200911/teplokhod-1577078797.html

В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель

Теплоход "Бородино", на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:28

2020-09-11T11:28

2020-09-11T11:28

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Теплоход "Бородино", на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Инцидент произошел накануне днем, но журналистам о нем стало известно только сейчас.По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения. В 03.39 пятницы на место прибыл буксир для снятия теплохода с мели. Сейчас работы продолжаются, привлечены 24 человека и шесть единиц техники.Судно принадлежит частному предпринимателю.

https://ria.ru/20200728/1575025581.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия