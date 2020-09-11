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В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
Теплоход "Бородино", на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:28
2020-09-11T11:28
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Теплоход "Бородино", на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Инцидент произошел накануне днем, но журналистам о нем стало известно только сейчас.По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения. В 03.39 пятницы на место прибыл буксир для снятия теплохода с мели. Сейчас работы продолжаются, привлечены 24 человека и шесть единиц техники.Судно принадлежит частному предпринимателю.
https://ria.ru/20200728/1575025581.html
рязанская область
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Новости
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рязанская область, происшествия

В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель

11:28 11.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах
Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Теплоход "Бородино", на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел накануне днем, но журналистам о нем стало известно только сейчас.
"В 100 метрах от берега возле села Квасьево сел на мель двухпалубный теплоход "Бородино". На момент ЧП на судне находился 131 человек, включая 89 пассажиров, из них шесть детей", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения. В 03.39 пятницы на место прибыл буксир для снятия теплохода с мели. Сейчас работы продолжаются, привлечены 24 человека и шесть единиц техники.
Судно принадлежит частному предпринимателю.
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