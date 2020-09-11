https://ria.ru/20200911/sudmedekspert--1577103195.html

Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы министерства здравоохранения Андрей Ковалев написал заявление... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:27

2020-09-11T16:27

2020-09-11T17:42

россия

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102769_0:86:497:366_1400x0_80_0_0_c30216b1fb7d1de10f4638269fc59872.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">министерства здравоохранения</a> Андрей Ковалев написал заявление об увольнении. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/society/11/09/2020/5f5b43289a7947ed79830174?from=from_main_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на осведомленные источники. Сам Ковалев пояснил изданию, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины и покинул работу по собственному желанию.Ковалев занимал должность директора Центра с 2012 года. До этого он работал в центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество