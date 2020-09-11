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Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы министерства здравоохранения Андрей Ковалев написал заявление... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:27
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россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">министерства здравоохранения</a> Андрей Ковалев написал заявление об увольнении. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/society/11/09/2020/5f5b43289a7947ed79830174?from=from_main_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на осведомленные источники. Сам Ковалев пояснил изданию, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины и покинул работу по собственному желанию.Ковалев занимал должность директора Центра с 2012 года. До этого он работал в центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.
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россия
РИА Новости
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россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию

16:27 11.09.2020 (обновлено: 17:42 11.09.2020)
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© Фото : ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава РоссииАндрей Ковалев
Андрей Ковалев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы министерства здравоохранения Андрей Ковалев написал заявление об увольнении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Сам Ковалев пояснил изданию, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины и покинул работу по собственному желанию.
Ковалев занимал должность директора Центра с 2012 года. До этого он работал в центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.
202421446
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РоссияЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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