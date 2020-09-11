https://ria.ru/20200911/sud-1577101066.html

Суд продлил процесс по делу о беспорядках при задержании Атамбаева

Судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 11 ноября, сообщила в пятницу советница... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:03

2020-09-11T16:03

2020-09-11T16:03

сооронбай жээнбеков

фарид ниязов

кундуз (провинция)

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> продлен до 11 ноября, сообщила в пятницу советница экс-главы государства и одна из обвиняемых <a href="http://ria.ru/location_Kunduz_Province/" target="_blank" data-auto="true">Кундуз</a> Жолдубаева.Жолдубаева - одна из самых близких сподвижников экс-президента Атамбаева. По версии следствия, она может быть причастна к организации массовых беспорядков в Кой-Таше. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама Жолдубаева называет обвинения в свой адрес "абсурдными"."Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков продлил срок судебного разбирательства по событиям в Кой-Таше до 11 ноября 2020 года", - написала Жолдубаева на своей странице в Facebook.По ее словам, также по решению суда до 11 ноября продлена мера пресечения всем фигурантам дела.Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента <a href="http://ria.ru/person_Farid_Nijazov/" target="_blank" data-auto="true">Фарид Ниязов</a>. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаю Жээнбекову</a> в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

https://ria.ru/20200709/1574092557.html

https://ria.ru/20200221/1565061919.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, фарид ниязов, кундуз (провинция), алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире