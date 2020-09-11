В Забайкалье суд вынес приговор женщине, которая подожгла дом с детьми
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд Забайкальского края взыскал порядка 1 миллиона рублей с женщины, которая подожгла дом и убила своего четырехлетнего сына, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Красночикойский районный суд Забайкальского края рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в пользу регионального территориального Фонда обязательного медицинского страхования с 30-летней местной жительницы ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 14 апреля 2019 года в селе Барахоево Красночикойского района женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "решила убить двух своих малолетних детей". Подозреваемая облила мебель и полы в одной из комнат горючей жидкостью, подожгла и ушла. В результате пожара погиб ее четырехлетний сын. Девочку возрастом 1 год 7 месяцев успели спасти соседи, увидевшие дым из дома, в тяжелом состоянии она была доставлена в ожоговый центр Читы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
Женщину приговорили к 21 году лишения свободы за убийство малолетнего, покушение на убийство двух малолетних, неисполнение обязанностей по воспитанию детей и умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.
Отмечается, что медицинская помощь пострадавшей девочке оказывалась в трех региональных медучреждениях. Всего на лечение ребенка было затрачено около 1 миллиона рублей, оплаченных из территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края.
"Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объеме и взыскал с женщины расходы на лечение ребенка. Решение суда не вступило в законную силу", - добавляется в сообщении.