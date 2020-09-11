https://ria.ru/20200911/sud-1577087127.html

В Забайкалье суд вынес приговор женщине, которая подожгла дом с детьми

Суд Забайкальского края взыскал порядка 1 миллиона рублей с женщины, которая подожгла дом и убила своего четырехлетнего сына, сообщается на сайте Генпрокуратуры РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:58

2020-09-11T12:58

2020-09-11T12:58

генеральная прокуратура рф

красночикойский район

забайкальский край

чита

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a> взыскал порядка 1 миллиона рублей с женщины, которая подожгла дом и убила своего четырехлетнего сына, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.Ранее сообщалось, что 14 апреля 2019 года в селе Барахоево <a href="http://ria.ru/location_Krasnochikojjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красночикойского района</a> женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "решила убить двух своих малолетних детей". Подозреваемая облила мебель и полы в одной из комнат горючей жидкостью, подожгла и ушла. В результате пожара погиб ее четырехлетний сын. Девочку возрастом 1 год 7 месяцев успели спасти соседи, увидевшие дым из дома, в тяжелом состоянии она была доставлена в ожоговый центр <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Читы</a>. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.Женщину приговорили к 21 году лишения свободы за убийство малолетнего, покушение на убийство двух малолетних, неисполнение обязанностей по воспитанию детей и умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.Отмечается, что медицинская помощь пострадавшей девочке оказывалась в трех региональных медучреждениях. Всего на лечение ребенка было затрачено около 1 миллиона рублей, оплаченных из территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края.

https://ria.ru/20200909/moshennichestvo-1576999126.html

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красночикойский район

забайкальский край

чита

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, красночикойский район, забайкальский край, чита, происшествия