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https://ria.ru/20200911/sud-1577085256.html
Напавших на российских пограничников моряков из КНДР оставили под стражей
Суд в Приморье до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейцам, напавшим на пограничников РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:36
2020-09-11T12:36
японское море
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Суд в Приморье до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейцам, напавшим на пограничников РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Заседание суда по делу 14 северокорейцев было продолжено в пятницу, срок содержания под стражей продлен до 19 февраля", - сказал собеседник агентства.Первое судебное заседание по делу 14 северокорейцев, напавших на российских пограничников в сентябре прошлого года, состоялось в Приморском краевом суде 10 сентября. Ранее представитель суда сообщил РИА Новости, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в заседании принимали участие только участники процесса.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в <a href="http://ria.ru/location_Sea_of_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японском море</a> рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно вылавливал кальмара. При задержании судна 17 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами, напали на сотрудников пограничных органов. При этом трое обвиняемых нанесли деревянными палками многочисленные удары троим военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести. Один из нападавших завладел служебным автоматом и выстрелил в военнослужащего.Шести гражданам предъявлено обвинение по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего", а еще восьми - по статье "применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти".В мае этого года было завершено расследование дела в отношении троих браконьеров из КНДР. Одному из них назначили 4 года колонии общего режима, дело еще двоих отложили до осени.
https://ria.ru/20200703/1573829726.html
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японское море, происшествия

Напавших на российских пограничников моряков из КНДР оставили под стражей

12:36 11.09.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Суд в Приморье до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейцам, напавшим на пограничников РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Заседание суда по делу 14 северокорейцев было продолжено в пятницу, срок содержания под стражей продлен до 19 февраля", - сказал собеседник агентства.
Первое судебное заседание по делу 14 северокорейцев, напавших на российских пограничников в сентябре прошлого года, состоялось в Приморском краевом суде 10 сентября. Ранее представитель суда сообщил РИА Новости, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в заседании принимали участие только участники процесса.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно вылавливал кальмара. При задержании судна 17 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами, напали на сотрудников пограничных органов. При этом трое обвиняемых нанесли деревянными палками многочисленные удары троим военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести. Один из нападавших завладел служебным автоматом и выстрелил в военнослужащего.
Шести гражданам предъявлено обвинение по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего", а еще восьми - по статье "применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти".
В мае этого года было завершено расследование дела в отношении троих браконьеров из КНДР. Одному из них назначили 4 года колонии общего режима, дело еще двоих отложили до осени.
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2403001
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