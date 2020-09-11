https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html

Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева

Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:05

2020-09-11T10:05

2020-09-11T10:38

культура

андрей кончаловский

леонид брежнев

юрий андропов

никита хрущев

иосиф сталин (джугашвили)

общество

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 11 сен — РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущева</a>, считает российский режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a>.Он привез на Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи" о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После премьеры фильма, которую уже высоко оценили местные критики, режиссер с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой пообщались с небольшой группой журналистов, в которую вошел и корреспондент РИА Новости.Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что "у свободы всегда должен быть предел"."Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу," — считает Кончаловский.По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток."В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Брежневе</a> и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза", — заключил Кончаловский.

https://ria.ru/20200313/1568544784.html

https://ria.ru/20160630/1454189888.html

agent_anonimus Все правильно он сказал, я полностью с ним согласен. 37

Pawel Zverev Сам себе противоречит. Хрущев дал ему свободу творчества во времена оттепели, но Никита, оказывается глупый крестьянин. 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кончаловский, леонид брежнев, юрий андропов, никита хрущев, иосиф сталин (джугашвили), общество