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https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html
Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева
Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:05
2020-09-11T10:38
культура
андрей кончаловский
леонид брежнев
юрий андропов
никита хрущев
иосиф сталин (джугашвили)
общество
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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 11 сен — РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущева</a>, считает российский режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a>.Он привез на Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи" о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После премьеры фильма, которую уже высоко оценили местные критики, режиссер с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой пообщались с небольшой группой журналистов, в которую вошел и корреспондент РИА Новости.Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что "у свободы всегда должен быть предел"."Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу," — считает Кончаловский.По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток."В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Брежневе</a> и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза", — заключил Кончаловский.
https://ria.ru/20200313/1568544784.html
https://ria.ru/20160630/1454189888.html
Все правильно он сказал, я полностью с ним согласен.
37
Сам себе противоречит. Хрущев дал ему свободу творчества во времена оттепели, но Никита, оказывается глупый крестьянин.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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андрей кончаловский, леонид брежнев, юрий андропов, никита хрущев, иосиф сталин (джугашвили), общество

Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева

10:05 11.09.2020 (обновлено: 10:38 11.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве
Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 11 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский.
Он привез на Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи" о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После премьеры фильма, которую уже высоко оценили местные критики, режиссер с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой пообщались с небольшой группой журналистов, в которую вошел и корреспондент РИА Новости.
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"Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — сказал Кончаловский.

Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что "у свободы всегда должен быть предел".
"Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу," — считает Кончаловский.
По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток.
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Постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий"Подробнее о постановлении ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий" читайте в справке РИА Новости.
"В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза", — заключил Кончаловский.
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КультураАндрей КончаловскийЛеонид БрежневЮрий АндроповНикита ХрущевИосиф Сталин (Джугашвили)Общество
Популярные комментарии
Все правильно он сказал, я полностью с ним согласен.
11 сентября, 10:12
agent_anonimusagent_anonimus
3000006
Сам себе противоречит. Хрущев дал ему свободу творчества во времена оттепели, но Никита, оказывается глупый крестьянин.
11 сентября, 10:09
Pawel ZverevPawel Zverev
3000021
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