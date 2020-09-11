Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/sovbez-1577093348.html
Путин призвал защитить граждан и территории от техногенных рисков
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:17
2020-09-11T14:45
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:75:2985:1754_1400x0_80_0_0_7d9e7748200d21fcf0814019009a332a.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф.Он подчеркнул, что на основе этого анализа будет сделан вывод, после чего необходимо "предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера".Президент попросил выступить с докладом по этой теме главу МЧС Евгения Зиничева. "Потом я попросил бы всех присутствующих выступить со своими замечаниями. В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил Путин.Задача государства - не допустить техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, защитить граждан и территории, заявил президент РФ Владимир Путин.Как отметил президент, современный этап развития России характеризуется осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов и с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса: в энергетике, на транспорте, в ЖКХ, других сферах.
https://realty.ria.ru/20200205/1564278747.html
https://ria.ru/20200426/1570582894.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_52386106a5c156244cd788932c69ca86.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, безопасность

Путин призвал защитить граждан и территории от техногенных рисков

14:17 11.09.2020 (обновлено: 14:45 11.09.2020)
385
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф.
"Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям. Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном", - заявил Путин в начале встречи с Совбезом в пятницу.
Старинный паб в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
5 февраля, 13:57
Сахар убивает: как еда вызывала техногенные катастрофы в городах
Он подчеркнул, что на основе этого анализа будет сделан вывод, после чего необходимо "предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера".
Президент попросил выступить с докладом по этой теме главу МЧС Евгения Зиничева. "Потом я попросил бы всех присутствующих выступить со своими замечаниями. В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил Путин.
Задача государства - не допустить техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, защитить граждан и территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
26 апреля, 08:44
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
Как отметил президент, современный этап развития России характеризуется осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов и с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса: в энергетике, на транспорте, в ЖКХ, других сферах.
"Без всякого сомнения, это создает и дополнительные риски. Риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций.... Задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений", - сказал Путин.
1720012
Обсудить 0
Владимир ПутинБезопасность
Рекомендуем
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Главком ВКС назвал американские учения у границ России провокацией
Рефрижератор возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке
В США за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев COVID-19
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области
Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ
Симферопольское водохранилище в Крыму
Аксенов призвал наказать организаторов водной блокады Крыма
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Главком ВКС рассказал о беспрецедентной разведывательной операции НАТО
Пекин
Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Молодые люди в пабе
Эксперт прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Россия пригласила семь стран на "Кавказ-2020"
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Алексей Навальный
Генпрокуратура Берлина получила запрос от России о помощи по Навальному
Солдаты армии Бундесвера
В Германии могут ввести феминитивы в армии
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила уровень конкуренции на выборах
Машина скорой помощи
В Москве мать и трое детей попали в больницу после дезинфекции квартиры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния