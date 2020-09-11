https://ria.ru/20200911/sovbez-1577093348.html

Путин призвал защитить граждан и территории от техногенных рисков

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:17

2020-09-11T14:17

2020-09-11T14:45

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф.Он подчеркнул, что на основе этого анализа будет сделан вывод, после чего необходимо "предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера".Президент попросил выступить с докладом по этой теме главу МЧС Евгения Зиничева. "Потом я попросил бы всех присутствующих выступить со своими замечаниями. В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил Путин.Задача государства - не допустить техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, защитить граждан и территории, заявил президент РФ Владимир Путин.Как отметил президент, современный этап развития России характеризуется осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов и с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса: в энергетике, на транспорте, в ЖКХ, других сферах.

https://realty.ria.ru/20200205/1564278747.html

https://ria.ru/20200426/1570582894.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность