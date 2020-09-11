Путин призвал защитить граждан и территории от техногенных рисков
14:17 11.09.2020 (обновлено: 14:45 11.09.2020)
385
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф.
"Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям. Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном", - заявил Путин в начале встречи с Совбезом в пятницу.
5 февраля, 13:57Сахар убивает: как еда вызывала техногенные катастрофы в городах
Он подчеркнул, что на основе этого анализа будет сделан вывод, после чего необходимо "предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера".
Президент попросил выступить с докладом по этой теме главу МЧС Евгения Зиничева. "Потом я попросил бы всех присутствующих выступить со своими замечаниями. В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил Путин.
Задача государства - не допустить техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, защитить граждан и территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
26 апреля, 08:44Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
Как отметил президент, современный этап развития России характеризуется осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов и с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса: в энергетике, на транспорте, в ЖКХ, других сферах.
"Без всякого сомнения, это создает и дополнительные риски. Риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций.... Задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений", - сказал Путин.