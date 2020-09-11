https://ria.ru/20200911/sobaki-1577068773.html

Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как действовать при укусе бездомной собаки или нападении собаки... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:26

2020-09-11T03:26

2020-09-11T10:00

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-fed" target="_blank">Российской кинологической федерации</a> Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как действовать при укусе бездомной собаки или нападении собаки безответственного владельца."Для начала проведите осмотр повреждений, примерно установив степень тяжести. Остановите кровотечение: если задета артерия, наложите жгут выше поврежденного места, если вена — ниже. Затем нужно промыть рану чистой проточной водой, удалив остатки слюны и грязи. Если под рукой нет раствора хлоргексидина или перекиси водорода, используйте хозяйственное мыло. Благодаря высокому содержанию щелочей оно эффективно борется с болезнетворными микроорганизмами. Кожные покровы вокруг укуса можно обработать дезинфицирующими средствами", — рассказал он.Сразу после этого <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Golubev/" target="_blank">Голубев </a>советует обратиться в медучреждение. Если напавшая собака не привита или наличие прививки невозможно подтвердить документально, пострадавшему в обязательном порядке нужно будет пройти курс вакцинации от бешенства. "Ни в коем случае не уклоняйтесь от этой процедуры: бешенство — смертельная болезнь, ее можно предотвратить, но нельзя излечить", — рассказал Голубев.Следующим шагом, отметил кинолог, должно стать обращение либо в полицию (если напала домашняя собака) — чтобы добиться наказания хозяина за безответственное отношение к животному, либо в органы местного самоуправления (если собака бездомная) — чтобы животных выловили и поместили в приюты."Помните, что подобные ситуации нельзя оставлять без внимания. Только ваше небезразличное отношение может помочь решить эту проблему", — заключил Голубев.

https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html

https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, москва, общество