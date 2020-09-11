Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:26 11.09.2020 (обновлено: 10:00 11.09.2020)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как действовать при укусе бездомной собаки или нападении собаки безответственного владельца.
"Для начала проведите осмотр повреждений, примерно установив степень тяжести. Остановите кровотечение: если задета артерия, наложите жгут выше поврежденного места, если вена — ниже. Затем нужно промыть рану чистой проточной водой, удалив остатки слюны и грязи. Если под рукой нет раствора хлоргексидина или перекиси водорода, используйте хозяйственное мыло. Благодаря высокому содержанию щелочей оно эффективно борется с болезнетворными микроорганизмами. Кожные покровы вокруг укуса можно обработать дезинфицирующими средствами", — рассказал он.
Сразу после этого Голубев советует обратиться в медучреждение. Если напавшая собака не привита или наличие прививки невозможно подтвердить документально, пострадавшему в обязательном порядке нужно будет пройти курс вакцинации от бешенства. "Ни в коем случае не уклоняйтесь от этой процедуры: бешенство — смертельная болезнь, ее можно предотвратить, но нельзя излечить", — рассказал Голубев.
Следующим шагом, отметил кинолог, должно стать обращение либо в полицию (если напала домашняя собака) — чтобы добиться наказания хозяина за безответственное отношение к животному, либо в органы местного самоуправления (если собака бездомная) — чтобы животных выловили и поместили в приюты.
"Помните, что подобные ситуации нельзя оставлять без внимания. Только ваше небезразличное отношение может помочь решить эту проблему", — заключил Голубев.
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