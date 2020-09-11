https://ria.ru/20200911/smert-1577078065.html
В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:13
2020-09-11T11:13
2020-09-11T11:13
лиманский район
астраханская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщает СУСК России по региону.По информации ведомства, днем 8 сентября хозяин овцеводческой фермы обнаружил тела 50-летнего пастуха и нескольких овец в 5 километрах от муниципального образования "Яндыковский сельсовет" <a href="http://ria.ru/location_Limanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лиманского района</a> области.По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html
лиманский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиманский район, астраханская область, происшествия