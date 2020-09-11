https://ria.ru/20200911/smert-1577078065.html

В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии

Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:13

2020-09-11T11:13

2020-09-11T11:13

лиманский район

астраханская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147497/75/1474977593_0:207:2906:1842_1400x0_80_0_0_05cf9a9d0d90df2d0f7bd2422d16f9ee.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщает СУСК России по региону.По информации ведомства, днем 8 сентября хозяин овцеводческой фермы обнаружил тела 50-летнего пастуха и нескольких овец в 5 километрах от муниципального образования "Яндыковский сельсовет" <a href="http://ria.ru/location_Limanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лиманского района</a> области.По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html

лиманский район

астраханская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лиманский район, астраханская область, происшествия