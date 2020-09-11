Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/smert-1577078065.html
В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:13
2020-09-11T11:13
лиманский район
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147497/75/1474977593_0:207:2906:1842_1400x0_80_0_0_05cf9a9d0d90df2d0f7bd2422d16f9ee.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщает СУСК России по региону.По информации ведомства, днем 8 сентября хозяин овцеводческой фермы обнаружил тела 50-летнего пастуха и нескольких овец в 5 километрах от муниципального образования "Яндыковский сельсовет" <a href="http://ria.ru/location_Limanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лиманского района</a> области.По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html
лиманский район
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147497/75/1474977593_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_964c6c7a90baf9cbb988c0c8630376d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лиманский район, астраханская область, происшествия

В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии

11:13 11.09.2020
101
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПастух выгоняет отару овец на пастбище
Пастух выгоняет отару овец на пастбище - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Пастух выгоняет отару овец на пастбище. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели мужчины от удара молнии в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
По информации ведомства, днем 8 сентября хозяин овцеводческой фермы обнаружил тела 50-летнего пастуха и нескольких овец в 5 километрах от муниципального образования "Яндыковский сельсовет" Лиманского района области.
"По предварительным данным, во время грозового дождя в мужчину и животных попал разряд молнии", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Попугай - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:28
Попугай раскрыл наличие у мужчины любовницы
000500
Обсудить 0
Лиманский районАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Джо Байден на съезде Демократической партии
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
Алексей Навальный
МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
Алексей Навальный
Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
Здание МИД России
МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
Здание Белого дома в Вашингтоне
Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
Тележка с продуктами в супермаркете
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
Алексей Навальный
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Фотография бабушки пользователя Bumbly_B в Reddit, сделанная в 1973 году
В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
Лучник стреляет из лука
Бразильского специалиста по коренным народам убили при изучении племени
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Лента новостейМолния