https://ria.ru/20200911/smartfony-5g-1577091798.html

Обнародован неожиданный прогноз по продажам смартфонов с 5G

По итогам 2020 года во всем мире продадут 278 миллионов смартфонов, способных работать в мобильных сетях пятого поколения. В следующем 2021 году будут... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:50

2020-09-11T14:50

2020-09-11T14:50

риа наука

5g

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>По итогам 2020 года во всем мире продадут 278 миллионов смартфонов, способных работать в мобильных сетях пятого поколения. В следующем 2021 году будут реализованы более полумиллиарда таких устройств, констатируют аналитики агентства <u><a href="https://www.canalys.com/newsroom/global-5g-smartphone-forecast-Q2-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Canalys</a></u>.Несмотря на коронавирусный кризис, поставки смартфонов начинают восстанавливаться по всему миру. А в сезон высоких продаж, как заключает старший аналитик Canalys Бен Стэнтон, 5G-смартфоны будут пользоваться большим спросом.Более 60% продаж смартфонов с 5G придется на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, где производители заинтересованы в продвижении новой технологии. Там уже сейчас доступны бюджетные гаджеты по цене в 150 долларов, способные принимать и передавать данные на огромной скорости. Второе и третье место окажется за рынками <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> — хоть инфраструктура для 5G там развивается не так бурно, как в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, но покупатели готовы к инновациям.В России операторы сотовой связи только готовятся к внедрению 5G. Ожидается, что до конца 2022 года эти сети появятся в пяти российских городах-миллионниках. К концу 2024 года во всех крупных городах будут развернуты мобильные сети пятого поколения.

https://ria.ru/20190410/1552505423.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, гаджеты, технологии