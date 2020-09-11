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РИА Наука
https://ria.ru/20200911/smartfony-5g-1577091798.html
Обнародован неожиданный прогноз по продажам смартфонов с 5G
По итогам 2020 года во всем мире продадут 278 миллионов смартфонов, способных работать в мобильных сетях пятого поколения. В следующем 2021 году будут... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:50
2020-09-11T14:50
риа наука
5g
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>По итогам 2020 года во всем мире продадут 278 миллионов смартфонов, способных работать в мобильных сетях пятого поколения. В следующем 2021 году будут реализованы более полумиллиарда таких устройств, констатируют аналитики агентства <u><a href="https://www.canalys.com/newsroom/global-5g-smartphone-forecast-Q2-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Canalys</a></u>.Несмотря на коронавирусный кризис, поставки смартфонов начинают восстанавливаться по всему миру. А в сезон высоких продаж, как заключает старший аналитик Canalys Бен Стэнтон, 5G-смартфоны будут пользоваться большим спросом.Более 60% продаж смартфонов с 5G придется на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, где производители заинтересованы в продвижении новой технологии. Там уже сейчас доступны бюджетные гаджеты по цене в 150 долларов, способные принимать и передавать данные на огромной скорости. Второе и третье место окажется за рынками <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> — хоть инфраструктура для 5G там развивается не так бурно, как в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, но покупатели готовы к инновациям.В России операторы сотовой связи только готовятся к внедрению 5G. Ожидается, что до конца 2022 года эти сети появятся в пяти российских городах-миллионниках. К концу 2024 года во всех крупных городах будут развернуты мобильные сети пятого поколения.
https://ria.ru/20190410/1552505423.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
5g, гаджеты, технологии

Обнародован неожиданный прогноз по продажам смартфонов с 5G

14:50 11.09.2020
1436
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / nirutdps
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. По итогам 2020 года во всем мире продадут 278 миллионов смартфонов, способных работать в мобильных сетях пятого поколения. В следующем 2021 году будут реализованы более полумиллиарда таких устройств, констатируют аналитики агентства Canalys.
Несмотря на коронавирусный кризис, поставки смартфонов начинают восстанавливаться по всему миру. А в сезон высоких продаж, как заключает старший аналитик Canalys Бен Стэнтон, 5G-смартфоны будут пользоваться большим спросом.
Более 60% продаж смартфонов с 5G придется на Китай, где производители заинтересованы в продвижении новой технологии. Там уже сейчас доступны бюджетные гаджеты по цене в 150 долларов, способные принимать и передавать данные на огромной скорости. Второе и третье место окажется за рынками Северной Америки и Европы — хоть инфраструктура для 5G там развивается не так бурно, как в Азии, но покупатели готовы к инновациям.
В России операторы сотовой связи только готовятся к внедрению 5G. Ожидается, что до конца 2022 года эти сети появятся в пяти российских городах-миллионниках. К концу 2024 года во всех крупных городах будут развернуты мобильные сети пятого поколения.
Умный город - РИА Новости, 1920, 10.04.2019
10 апреля 2019, 08:00РИА Наука
Смартфоны отправятся на свалку. Мир ждет новое поколение мобильной связи
1263006
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РИА Наука5GгаджетыТехнологии
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