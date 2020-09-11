https://ria.ru/20200911/simonyan-1577076962.html

Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что привилась от новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:48

2020-09-11T10:48

2020-09-11T11:09

распространение нового коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

маргарита симоньян

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> сообщила, что привилась от новой коронавирусной инфекции.В августе Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Он получил название "Спутник V".При первых клинических испытаниях вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей. На этой неделе стартовали пострегистрационные исследования.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, маргарита симоньян