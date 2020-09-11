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Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что привилась от новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:48
2020-09-11T11:09
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
маргарита симоньян
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> сообщила, что привилась от новой коронавирусной инфекции.В августе Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Он получил название "Спутник V".При первых клинических испытаниях вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей. На этой неделе стартовали пострегистрационные исследования.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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российский фонд прямых инвестиций, маргарита симоньян

Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19

10:48 11.09.2020 (обновлено: 11:09 11.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что привилась от новой коронавирусной инфекции.
"Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания на себе. Вторые сутки полет нормальный", — написала она в Telegram-канале.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он получил название "Спутник V".
При первых клинических испытаниях вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.
На этой неделе стартовали пострегистрационные исследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийМаргарита Симоньян
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