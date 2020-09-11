https://ria.ru/20200911/shri-lanka-1577073144.html

Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов

Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:01

2020-09-11T19:01

2020-09-11T19:01

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.В стране ранее планировали возобновить международный туризм после 15 августа, но перенесли дату открытия границ на 1 сентября."Однако теперь это событие отложено до 1 октября. И пока нет уверенности, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября", — сказал Лаваманса.Как пояснил журналистам посол, Шри-Ланка работает над скорым открытием границ, обеспечивая безопасность туристов в условиях пандемии. "Экономика государства в значительной степени зависит от туризма", — добавил он.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

шри-ланка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, шри-ланка