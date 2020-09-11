Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200911/shri-lanka-1577073144.html
Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов
Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:01
2020-09-11T19:01
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156284/41/1562844101_0:147:2000:1272_1400x0_80_0_0_7357260e1cdeb73c5af19f199e9c252e.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.В стране ранее планировали возобновить международный туризм после 15 августа, но перенесли дату открытия границ на 1 сентября."Однако теперь это событие отложено до 1 октября. И пока нет уверенности, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября", — сказал Лаваманса.Как пояснил журналистам посол, Шри-Ланка работает над скорым открытием границ, обеспечивая безопасность туристов в условиях пандемии. "Экономика государства в значительной степени зависит от туризма", — добавил он.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
шри-ланка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156284/41/1562844101_116:0:1893:1333_1400x0_80_0_0_04fcf83d76a36ac7f94be21084a5e321.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, шри-ланка

Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов

19:01 11.09.2020
531
© Depositphotos / kamchatkaСлоны на Шри-Ланке
Слоны на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / kamchatka
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
В стране ранее планировали возобновить международный туризм после 15 августа, но перенесли дату открытия границ на 1 сентября.
"Однако теперь это событие отложено до 1 октября. И пока нет уверенности, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября", — сказал Лаваманса.
Как пояснил журналистам посол, Шри-Ланка работает над скорым открытием границ, обеспечивая безопасность туристов в условиях пандемии. "Экономика государства в значительной степени зависит от туризма", — добавил он.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:00Туризм
Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах
300011
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмШри-Ланка
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Назван доход саратовского депутата, заявившей о "безработных тунеядцах"
Смартфон
Из украинского App Store удалят мобильные приложения МИА "Россия сегодня"
Стена на границе Мексики и США
В США планируют расширить правила сбора биометрических данных у мигрантов
Невеста
Женщина согласилась выйти замуж за пытавшегося ее убить человека
Литературная премия Ясная Поляна
Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"
Президент США Дональд Трамп
В Совфеде прокомментировали номинацию Трампа на Нобелевскую премию
Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева
Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Алексей Навальный
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Вид на Белград, Сербия
МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
Туманность NGC 7662 Голубой Снежок похожа на ту, в которой взорвалась сверхновая LSQ14fmg
Ученые впервые наблюдали взрыв сверхновой внутри другой звезды
Рэпер Энди Картрайт с женой
В деле об убийстве рэпера Картрайта сменился следователь
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
СМИ: представители ОЗХО посетили берлинскую клинику, где лечат Навального
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Депутат о номинации Трампа на премию мира: "Нобель перевернется в гробу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния