Названа допустимая доза шоколада
06:36 11.09.2020 (обновлено: 09:26 11.09.2020)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжёлый. С пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю.
8 сентября, 11:00Это надолгоПодкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребёнку?На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно. Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые?
В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", — добавили в пресс-службе.
Однако важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, отметили в ведомстве.
Всемирный день шоколада отмечается 13 сентября.
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