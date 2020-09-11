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https://ria.ru/20200911/shokolad-1577069850.html
Названа допустимая доза шоколада
Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:36
2020-09-11T09:26
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжёлый. С пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю.В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Однако важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, отметили в ведомстве.Всемирный день шоколада отмечается 13 сентября.
https://ria.ru/20200908/sakhar-1576911414.html
https://ria.ru/20200808/1575517002.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Названа допустимая доза шоколада

06:36 11.09.2020 (обновлено: 09:26 11.09.2020)
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© Fotolia / BeTa-ArtworksПлитки шоколада
Плитки шоколада - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Fotolia / BeTa-Artworks
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжёлый. С пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю.
Подкаст «Это надолго»: сколько сладкого можно есть ребёнку? - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 11:00Это надолго
Подкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребёнку?На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно. Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые?
В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", — добавили в пресс-службе.
Однако важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, отметили в ведомстве.
Всемирный день шоколада отмечается 13 сентября.
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 06:21
Названа безопасная доза пива в день
291548445
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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