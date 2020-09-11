https://ria.ru/20200911/shokolad-1577069850.html

Названа допустимая доза шоколада

Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T06:36

2020-09-11T06:36

2020-09-11T09:26

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжёлый. С пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю.В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Однако важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, отметили в ведомстве.Всемирный день шоколада отмечается 13 сентября.

https://ria.ru/20200908/sakhar-1576911414.html

https://ria.ru/20200808/1575517002.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество