https://ria.ru/20200911/serbiya-1577114591.html

МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:21

2020-09-11T19:21

2020-09-11T19:21

ивица дачич

дональд трамп

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер и глава МИД Сербии <a href="https://ria.ru/person__126" target="_blank">Ивица Дачич</a> приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе после экономического соглашения по <a href="https://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo" target="_blank">Косово</a>.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>.В пятницу Дачич выступил конференции "Помним и стоим рядом с США", которую организовал Конгресс сербско-американской дружбы в годовщину теракта 11 сентября 2001 года."Договор, заключенный на прошлой неделе в Вашингтоне между Белградом и Приштиной, не мог бы быть достигнут без решающей роли США и президента Дональда Трампа. Он доказывает, что американская сторона – один из наших ключевых партнеров в процессе достижения постоянного и устойчивого решения проблемы Косово и Метохии", - цитирует МИД выступление Дачича.Он снова подчеркнул, что "США остаются одним из ключевых партнеров <a href="https://ria.ru/location_Serbia" target="_blank">Сербии</a> в осуществлении данных намерений в регионе".В пятницу спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сообщил, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово.

https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html

Петр Грин А ведь Захарова была права... 110

nnn uuu Молодец, Мария, отлично поработала. В Госдепе уже готово внеочередное звание и медаль (секретно естесна). 83

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сербия

косово

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивица дачич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире