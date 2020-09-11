МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе после экономического соглашения по Косово.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
В пятницу Дачич выступил конференции "Помним и стоим рядом с США", которую организовал Конгресс сербско-американской дружбы в годовщину теракта 11 сентября 2001 года.
"Договор, заключенный на прошлой неделе в Вашингтоне между Белградом и Приштиной, не мог бы быть достигнут без решающей роли США и президента Дональда Трампа. Он доказывает, что американская сторона – один из наших ключевых партнеров в процессе достижения постоянного и устойчивого решения проблемы Косово и Метохии", - цитирует МИД выступление Дачича.
"Приветствуем намерение США больше присутствовать в регионе как экономически, так и политически, особенно имея в виду, что все вместе стремимся к одной цели – поддержанию мира и строительству более благополучных и привлекательных для жизни Западных Балкан", - указал сербский министр.
Он снова подчеркнул, что "США остаются одним из ключевых партнеров Сербии в осуществлении данных намерений в регионе".
В пятницу спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сообщил, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово.
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