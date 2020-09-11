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https://ria.ru/20200911/serbiya-1577114591.html
МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:21
2020-09-11T19:21
ивица дачич
дональд трамп
сербия
косово
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер и глава МИД Сербии <a href="https://ria.ru/person__126" target="_blank">Ивица Дачич</a> приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе после экономического соглашения по <a href="https://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo" target="_blank">Косово</a>.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>.В пятницу Дачич выступил конференции "Помним и стоим рядом с США", которую организовал Конгресс сербско-американской дружбы в годовщину теракта 11 сентября 2001 года."Договор, заключенный на прошлой неделе в Вашингтоне между Белградом и Приштиной, не мог бы быть достигнут без решающей роли США и президента Дональда Трампа. Он доказывает, что американская сторона – один из наших ключевых партнеров в процессе достижения постоянного и устойчивого решения проблемы Косово и Метохии", - цитирует МИД выступление Дачича.Он снова подчеркнул, что "США остаются одним из ключевых партнеров <a href="https://ria.ru/location_Serbia" target="_blank">Сербии</a> в осуществлении данных намерений в регионе".В пятницу спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сообщил, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово.
https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html
А ведь Захарова была права...
110
Молодец, Мария, отлично поработала. В Госдепе уже готово внеочередное звание и медаль (секретно естесна).
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сербия
косово
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ивица дачич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире

МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах

19:21 11.09.2020
3604
© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе после экономического соглашения по Косово.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
В пятницу Дачич выступил конференции "Помним и стоим рядом с США", которую организовал Конгресс сербско-американской дружбы в годовщину теракта 11 сентября 2001 года.
"Договор, заключенный на прошлой неделе в Вашингтоне между Белградом и Приштиной, не мог бы быть достигнут без решающей роли США и президента Дональда Трампа. Он доказывает, что американская сторона – один из наших ключевых партнеров в процессе достижения постоянного и устойчивого решения проблемы Косово и Метохии", - цитирует МИД выступление Дачича.

"Приветствуем намерение США больше присутствовать в регионе как экономически, так и политически, особенно имея в виду, что все вместе стремимся к одной цели – поддержанию мира и строительству более благополучных и привлекательных для жизни Западных Балкан", - указал сербский министр.

Он снова подчеркнул, что "США остаются одним из ключевых партнеров Сербии в осуществлении данных намерений в регионе".
В пятницу спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сообщил, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово.
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00
Цена услуги. Почему Белград посчитал успехом договор по Косово
15257913256
Обсудить 49
Ивица ДачичДональд ТрампСербияКосовоСШАВ мире
Популярные комментарии
А ведь Захарова была права...
11 сентября, 19:32
Петр ГринПетр Грин
8530002
Молодец, Мария, отлично поработала. В Госдепе уже готово внеочередное звание и медаль (секретно естесна).
11 сентября, 19:29
nnn uuunnn uuu
13200068
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