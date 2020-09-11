https://ria.ru/20200911/sberbank-1577090903.html

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой

Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:47

2020-09-11T13:47

2020-09-11T22:47

сбербанк россии

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Некоторые клиенты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в call-центре кредитной организации.Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.Сбербанк подтвердил РИА Новости, что у части клиентов могут наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. "Наши специалисты уже исправляют ситуацию", — сказали в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20200910/huawei-1577023383.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, экономика