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https://ria.ru/20200911/sberbank-1577090903.html
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:47
2020-09-11T22:47
сбербанк россии
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Некоторые клиенты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в call-центре кредитной организации.Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.Сбербанк подтвердил РИА Новости, что у части клиентов могут наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. "Наши специалисты уже исправляют ситуацию", — сказали в пресс-службе банка.
https://ria.ru/20200910/huawei-1577023383.html
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РИА Новости
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сбербанк россии, экономика

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой

13:47 11.09.2020 (обновлено: 22:47 11.09.2020)
9629
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение "Сбербанк онлайн"
Мобильное приложение Сбербанк онлайн - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение "Сбербанк онлайн". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в call-центре кредитной организации.

"Сейчас в сервисе "Сбербанк онлайн" у части клиентов могут наблюдаться затруднения при получении информации и переводах по вкладам. <...> Воспользуйтесь услугой позднее", —сообщили в call-центре.

Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.
Сбербанк подтвердил РИА Новости, что у части клиентов могут наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. "Наши специалисты уже исправляют ситуацию", — сказали в пресс-службе банка.
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46510842
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