https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html

В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии

Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия в Белоруссии и принудительного изгнания членов Координационного совета, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T23:05

2020-09-11T23:05

2020-09-11T23:51

протесты в белоруссии

жозеп боррель

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:0:3129:1760_1400x0_80_0_0_0ba3ac1b9bccbb5d89627c725a3a907f.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и принудительного изгнания членов Координационного совета, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек."Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого игнорирования норм верховенства права в Белоруссии, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу."Европейский союз напоминает о необходимости всестороннего национального диалога с более широкими слоями общества, в частности с Координационным советом", - добавил он.Боррель также указал, что ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции против лиц, ответственных за "насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html

5

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире