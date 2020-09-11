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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html
В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия в Белоруссии и принудительного изгнания членов Координационного совета, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T23:05
2020-09-11T23:51
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и принудительного изгнания членов Координационного совета, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек."Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого игнорирования норм верховенства права в Белоруссии, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу."Европейский союз напоминает о необходимости всестороннего национального диалога с более широкими слоями общества, в частности с Координационным советом", - добавил он.Боррель также указал, что ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции против лиц, ответственных за "насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
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жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии

23:05 11.09.2020 (обновлено: 23:51 11.09.2020)
885
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Pool/Olivier Hoslet
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия в Белоруссии и принудительного изгнания членов Координационного совета, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
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"Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого игнорирования норм верховенства права в Белоруссии, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.
"Европейский союз напоминает о необходимости всестороннего национального диалога с более широкими слоями общества, в частности с Координационным советом", - добавил он.
Боррель также указал, что ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции против лиц, ответственных за "насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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